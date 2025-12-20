Правителствата на страните от ЕС се споразумяха за дигиталното евро

Правителствата на страните от Европейския съюз (ЕС) са се споразумели за обща позиция относно дигиталното евро. Това е важен етап за проекта, който се счита за ключов за паричния суверенитет на блока и глобалната роля на единната валута на фона на агресивната реклама на стейбълкойните, деноминирани в долари, от САЩ, пише Bloomberg.

„Дигиталното евро е важна стъпка към по-стабилна и конкурентна европейска платежна система и може да допринесе за стратегическата автономност и икономическата сигурност на Европа, както и за засилването на международната роля на еврото“, коментира датският министър на икономиката Стефани Лосе в изявление, публикувано от Съвета на ЕС. Дания в момента е ротационен председател на Съвета.

Мандатът за преговори на Съвета подчертава, че „както онлайн, така и офлайн функционалните му условия са необходими и съществени и, следователно, и двете трябва да бъдат достъпни от първото емитиране на дигиталното евро“. Това е в съответствие с позицията на Европейската централна банка (ЕЦБ), но е в контраст с предложението на Фернандо Наварете, водещ законодател на Европейския съюз по темата.

ЕЦБ стартира програмата си за дигитално евро през 2021 г., но все още очаква необходимата правна рамка. Европейската комисия (ЕК) публикува предложението си през 2023 г. На държавите членки им отне повече от две години, за да се споразумеят за общ подход.

Като следваща стъпка Европейският парламент (ЕП) трябва да финализира собствената си позиция, преди да започнат преговорите между законодателите и Съвета.

При условие че националните правителства и парламентът постигнат споразумение през следващата година, ЕЦБ може да започне пилотна фаза през 2027 г. на проекта, като е възможно стартирането да се очаква през 2029 г.

Политиците са все по-загрижени за прекомерната зависимост от американските разплащателни компании, като Visa, Mastercard и PayPal. Освен това се появяват опасения, че стейбълкойните, подкрепяни от президента на САЩ Доналд Тръмп, биха могли да се утвърдят в Европа.

През октомври Наварете, член на дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП), публикува доклад, в който предлага онлайн версия на еврото само ако частният сектор не предложи собствено решение. ЕЦБ се противопостави на тази идея, като заяви, че и двата варианта са необходими, за да се извлекат пълните ползи от цифровите пари.

За да се избегне увреждане на финансовата стабилност, правителствата подчертават необходимостта от ограничения върху държаните от клиентите средства. Министрите на финансите от еврозоната постигнаха споразумение за определянето им по-рано тази година, което предвижда тясно сътрудничество между ЕЦБ и Съвета.

С изявлението на Съвета се определя и рамката за това как ще бъдат компенсирани доставчиците на платежни услуги. „По време на преходен период от най-малко пет години таксите за обмен и търговски услуги ще бъдат ограничени до ниво, базирано на таксите за сравними платежни средства. „След преходния период ограниченията на таксите ще бъдат определени въз основа на действителните разходи, свързани с цифровото евро“, посочва се в изявлението.