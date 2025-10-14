Какви възможности за финтех компаниите открива дигиталното евро?

Дигиталното евро ще предостави повече възможности за финтех компаниите в посока нови дигитални портфейли. За потребителите добавената стойност е свързана с по-бързи и евтини трансакции, за бизнесите също таксите ще са по-ниски. Това коментира Даниела Иванова-Николова, изпълнителен директор на PayNovus, в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.

„С въвеждането на дигиталното евро, което ще отвори място за повече дигитализация, ще помогнем на потребителите да имат директнен достъп до Европейската централна банка. Банките също могат да намерят своето място, използвайки платформите, които финтех компаниите ще направят", посочи събеседникът.

Дигиталното евро ще надгради кешовите разплащания, коментира Иванова-Николова.

Финтех компаниите ще трябва да преосмислят как ценообразуват, добави тя. "Не толкова да печелим от самите трансакции, а от това, което ни дава дигиталното евро. Погледът върху потребителското поведение, цялата база данни, до която ще имаме достъп и ще можем да вземем информирани решения на тази база“, каза експертът.

В България през 2026 г. може да се очаква по-голяма синергия между банките и финтех компаниите след влизането в евроозоната, смята гостът. Очаква се промяна в нагласите и двете страни, които вече няма да се възприемат толкова много както конкуренти.

Според експерта финтех секторът навлиза в една по-зряла среда, в която инвеститорите вече търсят вече по-зрели бизнес модели с повече иновации.

"Бизнес моделите задължително трябва да бъдат стабилни, те вече не търсят бързи еднорози, които бързо да се развиват. Те търсят доказаност, устойчивост и финансова стабилност в компаниите. Новите тенденции във финансирането означават, че средата е по-трудна за малките и нови компании в сектора. Времето, когато всички търсеха креативни идеи, отмина и сега всички искат устойчивост“, отбеляза Иванова-Николова.

