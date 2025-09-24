ЕЦБ: Парите в брой са от ключово значение в кризисни ситуации

Централните банки и частните кредитори трябва да гарантират достатъчно лесен достъп до пари в брой поради тяхното критично значение в кризисни ситуации, заяви Европейската централна банка (ЕЦБ) в доклад, публикуван в сряда и цитиран от Bloomberg. В него се разглеждат извънредни ситуации, включително пандемията от Covid-19 и прекъсването на електрозахранването в Испания и Португалия по-рано тази година.

„Полезността на парите в брой се засилва значително, когато стабилността е застрашена – независимо от конкретния характер или географския обхват на основния шок или степента на дигитализация“, се казва в доклада с автори икономистите Франческа Фаела и Алехандро Самора-Перес.

По думите им тези примери „подчертават продължаващата важност за централните банки и частния сектор да осигурят ефикасно и стабилно снабдяване с пари в брой, включващо адекватни запаси и устойчиви планове за непрекъснатост на дейността“.

Намаляващият брой банкови клонове и банкомати предизвиква опасения за ограничен достъп до пари в брой на Стария континент, въпреки че ЕЦБ и националните правителства се ангажират да запазят свободата на избор при плащанията. Тези опасения обаче се засилиха, след като властите във Франкфурт започнаха да настояват за въвеждането на дигитална версия на еврото.

Докладът описва парите в брой като „критичен компонент от националната готовност за кризисни ситуации“. Той акцентира върху препоръките на властите в Нидерландия, Австрия и Финландия да се държат суми от 70 евро до 100 евро на член на домакинството или достатъчно, за да се покрият основните нужди за около три дни. Някои юрисдикции, като Финландия, дори проучват „устойчиви на смущения“ банкомати, за да гарантират достъп по време на цифрови сривове, посочват от ЕЦБ.

„Това е в съответствие с разбирането, че физическата валута не само служи за задоволяване на индивидуалните нужди, но и допринася за по-широка системна устойчивост“, допълват икономистите.