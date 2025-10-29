ЕЦБ планира пускане на дигиталното евро през 2029 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще продължи да полага основите за въвеждането на дигиталното евро след приключване на текущата подготовителна фаза този месец, като планира официалното му пускане след четири години.

Според източници на Bloomberg, на среща тази седмица във Флоренция, централните банкери ще решат да продължат подготовителната работа. Те ще се стремят да издадат цифровата валута през 2029 г., при условие че вече съществува нужната законова рамка, посочват източниците, пожелали анонимност заради конфиденциалните дискусии.

Централните банкери започнаха двугодишната подготовителна фаза на проекта през 2023 г., надявайки се, че през това време Европейският съюз (ЕС) ще приеме правилата, необходими за въвеждането на дигиталния аналог на банкнотите и монетите. Но националните правителства и Европейският парламент (ЕП) все още не успяват да постигнат съгласие.

Най-голямото препятствие идва от Европейската народна партия, като някои нейни представители предпочитат да търсят алтернатива от частния сектор вместо дигиталното решение на ЕЦБ. Въпреки това натискът за решаване на спора нараства поради опасенията за прекомерна зависимост от американските услуги за разплащания като Visa, Mastercard и PayPal.

Страховете, че доларово обезпечените стейбълкони, подкрепяни от президента на САЩ Доналд Тръмп, могат да се сдобият с влияние и в Европа, също придават нов стимул на дебата. Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард и други призовават за по-бърз напредък, за да се засили стратегическата автономия в условията на повишено геополитическо напрежение.

Възможната дата за пускане на дигиталното евро първоначално бе спомената публично от членa на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Пиеро Чиполоне, който на събитие на Bloomberg през септември заяви, че „средата на 2029 г. би била подходящ момент“. Текущата подготовителна фаза следва двугодишен период на проучване.