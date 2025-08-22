Ще спаси ли дигиталното евро ролята на кеша в Европа?

Паричните средства в кеш все още не са започнали изчезват, но бързо губят позиции. В цялата еврозона все повече хора плащат с карти, смартфони и приложения, докато физическите пари играят все по-малка роля в ежедневието, пише Euronews.

За Европейската централна банка (ЕЦБ) този цифров преход поставя сериозен въпрос: как да запазим ролята на публичните пари в един свят, който преминава към безкасови плащания? Отговорът може да е цифровото евро - дигитална валута на централната банка, проектирана да функционира като пари в брой, но в цифров формат.

„Основната причина за емитирането на цифрово евро е да се запазят предимствата на парите в брой в дигиталната ера“, заяви Пиеро Чиполоне, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, в реч през юли.

„За да постигнем това, трябва да допълним физическите пари в брой с цифрова форма на пари в брой“, добави той.

Какво отличава парите в брой?

Парите в брой са прости, лични и всеобщо приети. Не се нуждаете от банкова сметка, няма скрити такси и историята на плащанията ви остава за вас, а не за банката, технологичната фирма или търговеца.

За разлика от това, днес повечето дигитални плащания се извършват от частни компании. Картите са лесни за използване, но са част от търговска система. Всеки път, когато плащате, трансакцията преминава през частни мрежи, които проследяват вашите данни, начисляват такси на търговците и могат да изключат хора, които нямат банкова сметка или не са толкова запознати с технологиите.

Сега голяма част от ежедневните ни разходи зависят от системи, управлявани от неевропейски участници, независимо дали става дума за карти от американски фирми или приложения за плащания, собственост на технологични гиганти.

„Особено тревожно за Европа е, че празнината, оставена от намаляващото използване на пари в брой, се запълва от неевропейски решения за плащания“, каза Чиполоне.

За разлика от картите или приложенията, свързани с частни банки, цифровото евро би гарантирало пълна конфиденциалност за офлайн плащанията и висока степен на конфиденциалност за онлайн трансакциите.

Нуждаят ли се гражданите от цифрова форма на пари в брой?

Чиполоне посочва, че без такава валута ЕЦБ рискува да загуби основната си роля в ежедневните трансакции на хората.

Между 2019 г. и 2024 г. делът на плащанията в брой в еврозоната е спаднал драстично – от 68% на 40% по обем и от 40% на едва 24% по стойност.

„Невъзможността да се използват физически пари в брой при онлайн трансакции или за дигитални плащания в търговските обекти ни лишава от ключова опция за плащане“, посочва централният банкер. „Това намалява устойчивостта, конкуренцията, суверенитета и в крайна сметка свободата на потребителите да избират как да плащат.“

Той предупреди, че ако ЕЦБ не успее да емитира дигитално евро, зависимостта от частни и често неевропейски доставчици на платежни услуги ще се увеличи.

Все пак съществува и по-голям риск, който е свързан с паричната суверенност. С разрастването на цифровите плащания и изчезването на парите в брой все по-голяма част от финансовата инфраструктура на Стария континент се контролира от частни компании и чуждестранни платформи.

В същото време суверенните пари не зависят от никаква частна институция. А без публична опция за цифрово плащане ЕЦБ се опасява, че ще загуби контрол над паричните потоци в икономиката.

Парите в кеш все още са водещи в Европа

Европейците отдавна имат правото да използват парите на централната банка в целия блок. Но ако това право не може да се упражнява цифрово, особено с намаляването на използването на физически парични средства, този стълб започва да се руши.

Икономистът Филипо Тадеи от Goldman Sachs затвърждава тези опасения в бележка, публикувана миналата седмица.

Много малки предприятия и потребители все още предпочитат да плащат в брой, а в някои страни тази тенденция дори се засилва. Според Goldman Sachs близо 30% от малките и средните предприятия в еврозоната предпочитат да плащат в брой, но този процент се увеличава до над 50% в Австрия и близо 40% в Италия.

Тадеи също така посочва, че в днешния фрагментиран пейзаж на плащанията без публична дигитална валута ликвидността на еврото може да пострада.

„Ако Европейският съюз (ЕС) не създаде стандартизирана платформа, използваща дигиталното евро“, казва той, „рискуваме частните пари и чуждестранните системи да доминират, което би направило парите на централната банка по-малко значими.“

Друга потенциална сила? Цифровото евро би работило дори офлайн, полза при нужда от плащане в извънредни ситуации като природни бедствия или прекъсвания на електрозахранването.

Как би функционирало дигиталното евро?

Според проекта на ЕЦБ за цифровото евро потребителите ще имат достъп до валутата чрез дигитален портфейл, вероятно предоставен от тяхната банка или публичен орган. Плащанията ще бъдат незабавни, безплатни и достъпни както онлайн, така и офлайн, което ще направи използването им като плащането с карта – дори и без интернет връзка.

Средствата ще могат да се зареждат от банкова сметка или с физически пари в брой, като ще се прилагат ограничения, за да се предотвратят мащабни прехвърляния от банкови депозити. Обещанията са, че дигиталното евро ще защитава личните данни на потребителите – ЕЦБ няма да може да проследява покупките или личните данни.

Едно цифрово евро винаги ще се равнява на едно евро в брой.

Кога ще бъде пуснато цифровото евро?

Европейската централна банка все още е в подготвителна фаза, която ще продължи до октомври 2025 г. След това Управителният съвет ще реши дали да продължи напред с проекта, но само след като законодателният процес бъде завършен.

„Надяваме се всички политически и правни решения да бъдат взети в началото на следващата година“, заяви Пиеро Чиполоне през май.

Дори и да бъде одобрено, въвеждането ще отнеме време. ЕЦБ очаква фазата на разработване да продължи между две и три години, което означава, че реалистичният период за стартиране е между 2027 г. и 2029 г.

Председателят на Германската централна банка Йоахим Нагел наскоро предположи, че е по-вероятно цифровото евро да се появи през 2028 г. или 2029 г.

Може ли цифровото евро да замени долара?

Проведоха се много дебати относно това дали дигиталните валути – издадени от централната банка или частни – биха могли да оспорят доминиращата роля на американския долар. Но ЕЦБ беше категорична: дигиталното евро не е свързано с геополитика или оспорване на съществуващия световен финансов ред.

Според Международния валутен фонд (МВФ) еврото е представлявало 20,06% от разпределените глобални резерви през първото тримесечие на 2025 г. – увеличение от 19,6% спрямо година по-рано, но все още далеч зад доминиращия дял на щатския долар от 53%.

Доларът все още доминира в световната търговия, ценообразуването на суровините и трансграничното кредитиране благодарение на доверието, размера и десетилетия наред изгражданите мрежи.

САЩ също така разполагат с несравним пазар на сигурни активи с над 27 трлн. долара (23,1 трлн. евро) в американски държавни ценни книжа – нещо, което липсва на еврозоната.

Така че, макар и цифровото евро да може да укрепи единната валута в Европа, то не е предназначено да бъде глобален резервен актив.

„Ролята на парите в брой ще бъде значително намалена, ако не предоставим цифров еквивалент“, заяви Пиеро Чиполоне.