ЕЦБ: Пилотната фаза на дигиталното евро може да започне още през 2027 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) може да стартира пилотната фаза на дигиталното евро през 2027 г., при условие че националните правителства и Европейският парламент (ЕП) се споразумеят за правна рамка през следващата година. Това стана ясно в четвъртък след решение на Управителния съвет да премине към следващия етап на проекта, след като текущата двугодишна подготвителна фаза приключи този месец, предаде предава Bloomberg.

Официалното пускане на дигиталното евро може да започне през 2029 г., както бе съобщено по-рано тази седмица.

„Ако европейските законодатели приемат нужната регулация през 2026 г., пилотна дейност и първоначални трансакции ще могат да се провеждат от средата на 2027 г.“, се посочва в изявление на ЕЦБ. В него се цитират думите на членa на Изпълнителния съвет Пиеро Чиполоне, според който „това не е просто технически проект, а колективно усилие за бъдещето на паричната система на Европа“.

„Дигиталното евро ще защитава паричния суверенитет и икономическата сигурност на Европа“, се посочва в изявлението.

ЕЦБ от години работи за електронен аналог на банкнотите и монетите с цел да намали зависимостта на региона от американските компании за разплащания като Visa, Mastercard и PayPal. Бързото разрастване на доларово обезпечените стейбълкойни, популяризирани от американския президент Доналд Тръмп, добавя допълнителен стимул за проекта.

Националните правителства и Европейският парламент все още не са постигнали съгласие за правната рамка, като някои водещи законодатели предпочитат решение от частния сектор, за да се преодолее фрагментацията на европейската платежна система. В същото време много банки, особено в Германия, се тревожат от потенциални големи отливи на депозити.

В следващата фаза ЕЦБ и националните централни банки ще се съсредоточат върху три основни области: разработване на техническите основи, сътрудничество с участниците на пазара и подпомагане на законодателния процес.

„ЕЦБ ще реализира подготовката гъвкаво, в съответствие с призивите на лидерите на еврозоната, системата на евро да бъде готова за потенциалното издаване на дигиталното евро възможно най-скоро, като същевременно се отчита, че законодателният процес все още не е завършен“, се добавя в изявлението на базираната във Франкфурт финансова институция.

В резултат на работата по подготвителната фаза общите разходи за разработване на дигиталното евро се оценяват на около 1,3 млрд. евро до първото издаване на дигиталното евро, съобщи ЕЦБ. Очакваните последващи годишни оперативни разходи се предвижда да бъдат около 320 млн. евро годишно от 2029 г.

„Евросистемата ще поеме тези разходи, както прави и за производството и емитирането на евро банкноти, които, подобно на дигиталното евро, са обществено благо“, посочват още от ЕЦБ.