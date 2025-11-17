Чиполоне от ЕЦБ се обяви против идеята дигиталното евро да е достъпно само офлайн

Ще бъдат необходими както онлайн, така и офлайн версии на дигиталното евро, за да се извлекат пълните ползи от електронните пари. Това заяви членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Пиеро Чиполоне по време на изслушване в Европейския парламент (ЕП), цитиран от Bloomberg.

„Онлайн и офлайн функционалностите на дигиталното евро ще се допълват взаимно, комбинирайки удобството на цифровите плащания с устойчивостта и достъпността на кеша, позволявайки дигиталното евро да се използва във всякакви ситуации, от платформи за електронна търговия до отдалечени райони без мрежово покритие“, каза финансистът в понеделник в Брюксел.

Чиполоне заяви, че що се отнася до потребителите, търговците и банките, „всички ще спечелят“, а намаляването на зависимостите от неевропейски доставчици на финансови услуги ще укрепи устойчивостта, автономията и икономическата сигурност на континента.

„Колкото повече чакаме, толкова по-дълго ще отнеме тези ползи да се реализират“, каза той.

Коментарите му могат да се разглеждат като отговор на ключов доклад от миналия месец, подготвен от водещия евродепутат по темата. В него Фернандо Наварете предложи онлайн версия да има само ако частният сектор не представи собствено решение за обединяване на разпокъсания пейзаж на плащанията в региона. В противен случай, според него, дигиталното евро трябва да бъде ограничено до офлайн версия.

Миналата седмица Алесандро Джованини, съветник в дирекцията на ЕЦБ за дигиталното евро, вече постави под въпрос предложението на Наварете, като изрази подкрепа за инициативата на Европейската комисия (ЕК), предвиждаща онлайн и офлайн версия.

Пиеро Чиполоне отново отхвърли опасенията за високи разходи за банките.

„С дигиталното евро компенсационният модел ще гарантира, че банките ще печелят винаги, когато плащане бъде заменено с трансакция в дигитално евро“, каза той.