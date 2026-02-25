Бързите заеми в България нарастват с над 18% в края на миналата година

Вземанията по заеми на дружествата, специализирани в кредитиране, в които влизат и т.нар. бързи кредити, достигат 7,770 млрд. лв. (3,5% от прогнозния брутен вътрешен продукт) към края на декември, става ясно от данните на Българска народна банка (БНБ), публикувани днес. Това е повече с 1,193 млрд. лв. в сравнение с отчетените преди година 6,577 млрд. лв. (3,2% от прогнозния БВП).

Вземанията се увеличават за година с 18,1% (1,193 млрд. лв.) и с 3,6% (271,4 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2025 година.

Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 222,1 млн. лева. На годишна база продадените заеми възлизат на 238,1 млн. лв. (в т.ч. 79,3 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2025 г.), а закупените са 16 млн. лв. (в т.ч. 15,2 през четвъртото тримесечие на 2025 г.).

Вземания по кредити

Източник: БНБ и НСИ

В централната банка изчисляват, че в матуритетната структура преобладават кредитите над пет години, които са 3,650 млрд. лв. в края миналата година. Те нарастват с 18,9% (580,5 млн. лв.) спрямо края на декември 2024 г. и с 2,3% (80,8 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2025 г. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити се увеличава за една година от 46,7% до 47% към 31 декември миналата година.

От октомври до декември вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 1,752 млрд. лева и нарастват с 22,5% (322 млн. лв.) на годишна база и със 7,9% (128, млн. лв.) на тримесечна.

Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 1,833 млрд. лв. в края на декември 2025 г., като се увеличават за година с 15% (239,3 млн. лв.) и с 3,1% (55,3 млн. лв.) спрямо третото тримесечие на 2025 година.

В БНБ отчитат, че към края на декември 2025 г. размерът на необслужваните кредити е 536 млн. лева и на годишна база нараства с 10,5% (51,1 млн. лв.). За три месеца лошите заеми се увеличават с 1,3% (7,1 млн. лв.).

Структура на вземанията по кредити

Източник: БНБ

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори

В края на миналата година вземанията по кредити от сектор Домакинства и компаниите, които ги обслужват, нарастват на годишна база със 17,5% (791,1 млн. лв.) до 5,302 млрд. лева. За три месеца те се увеличават с 2,1% (108 млн. лв.).

Относителният им дял в общия размер на вземанията по заеми от резиденти намалява за една година от 70,1% до 69,7%.

Вземанията по кредити от фирмите са 2,093 млрд. лв. в края на миналата година. Те се увеличават на годишна база с 22% (377,5 млн. лв.) и с 6,7% (131,8 млн. лв.) на тримесечна.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по заеми от резиденти нараства за една година от 26,7% до 27,5%.

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори

Източник: БНБ

В структурата на вземанията по кредити от домакинствата преобладават потребителските кредити, които са 5,181 млрд. лв. в края на 2025 година. Те се увеличават с 18,5% (810 млн. лв.) на годишна база и с 2,5% (127 млн. лв.) на тримесечна.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по заеми от сектора нараства от 96,9% към края на декември 2024 г. до 97,7% към края на миналата година.

Размерът на жилищните кредити към 31 декември 2025 г. е 19,9 млн. лв. Те нарастват с 28,8% (4,4 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2024 година и с 66,9% (8 млн. лв.) спрямо септември 2025 година.

Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектора нараства за една година от 0,3% до 0,4%.

Другите кредити са общо 100,7 млн. лв. и намаляват за година с 18,8% (23,4 млн. лв.) и с 21,1% (27 млн. лв.) за три месеца.

Относителният им дял намалява от 2,8% в края на декември 2024 г. до 1,9% в края на миналата година.

Вземания по кредити от сектор домакинства и НТООД

Източник: БНБ

Източници на финансиране

Пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, в края на миналата година са 9,502 млрд. лв. при 7,938 млрд. лв. при година по-рано. Те се увеличават с 19,7% (1,564 млрд. лв.) спрямо края на декември 2024 г. и с 5% (453,5 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2025 година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са 5,921 млрд. лв. (62,3% от общия размер на пасивите) в края на декември 2025 година.

Размерът им нараства с 21,5% (1,050 млрд. лв.) за една година и с 5,6% (315 млн. лв.) за три месеца.

Заемите с матуритет над една година представляват 86,2% от общия размер на получените кредити в края на декември 2025 г. при 87% година по-рано. Техният размер е 5,101 млрд. лв. към 31 декември с ръст от 20,3% (861,5 млн. лв.) на годишна база и с 6,3% (301,9 млн. лв.) на третото тримесечна.

В структурата на получените заеми преобладават кредитите от резиденти, които са 5,814 млрд. лв. в края на декември 2025 година. Те се увеличават за една година с 21,9% (1,044 млрд. лв.) и с 5,2% (286,1 млн. лв.) за три месеца. Относителният дял на тези заеми в общия размер на получените кредити нараства от 97,9% в края на декември 2024 г. до 98,2% в края на декември 2025 година.

По данни на БНБ размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в кредитиране е 202,8 млн. лв. в края на декември 2025 година. Той нараства със 104,4% (103,6 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2024 г., а намалява с 2% (4,2 млн. лв.) спрямо края на септември 2025 година.