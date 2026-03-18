Фед остави непроменена основната лихва и очаква само едно понижение тази година

Федералният резерв остави непроменена основната си лихва в сряда и прогнозира по-висока инфлация, стабилна безработица и само едно понижение на лихвите тази година, предава Ройтерс. Централните банкери бяха под влиянието на икономическите рискове от войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Новите прогнози на американската централна банка показаха, че основанта лихва на Фед ще намалее само с четвърт процентен пункт до края на тази година, без индикации кога може да бъде предприет ходът. Възгледът остана непроменен спрямо предишните прогнози и остава в противоречие с искането на президента Доналд Тръмп за рязко свиване на лихвите по заемите.

Очаква се инфлацията, измерена според предпочитания показател на Фед, да бъде на ниво от 2,7% до края на годината, не много по-надолу от сегашното си ниво и над прогнозираното равнище от 2,4% през декември. Това вероятно е последица от ръста на цените на петрола в света след началото на въздушните удари срещу Иран.

„Последиците от развитията в Близкия изток за американската икономика са несигурни“, заяви Фед в изявление, в което се отбелязва също, че безработицата остава стабилна.

На пресконференция след заседанието на Федералната комисия за отворения пазар председателят на Фед Джером Пауъл също отбеляза несигурността, която войната създава за перспективите.

„В краткосрочен план по-високите цени на енергията ще тласнат нагоре общата инфлация, но е твърда рано да знаем какви ще бъдат мащабът и трайността на потенциалните последици за икономиката“, посочи той. Паричната политика е „в добра позиция да реши степента и графика на допълнителни корекции на основната ни лихва въз основа на постъпващите данни, развитието на перспективите и баланса на рисковете“, добави Пауъл.

Новите прогнози за лихвите и икономиката показаха, че засега Фед не отдава голямо значение на петролния шок, като централните банкери все още очакват по-ниски лихви тази година и инфлация от 2,2% до края на 2027 г., близо до целта от 2% на централната банка.

Нито един от централните банкери не счита за необходимо лихвите да бъдат повишени до края на тази година, въпреки че един представител предвижда вдигане на лихвите през 2027 г.

Икономическият растеж беше ревизиран леко нагоре до 2,4% за 2026 г. спрямо 2,3%, прогнозирани през декември. А безработицата ще остане непроменена на ниво от 4,4%, сочат прогнозите.

Гуверньорът на Фед Стивън Миран отново е бил на различно мнение от останалите централни банкери, като е гласувал срещу решението за запазване на основанта лихва в сегашния диапазон от 3,50-3,75% и в подкрепа на понижение на лихвата.

Решението за запазване на лихвите беше очаквано от финансовите пазари, но прогнозите дават нова информация за това как американската централна банка оценява икономическите последици от войната, която предизвика сътресения на световните петролни пазари.

Цените на петрола нараснаха от под 80 долара за барел до 108 долара за барел преди решението на Фед, а цените на бензина в САЩ също се повишиха. Новите данни за инфлацията показаха, че цените на едро са нараснали по-бързо от очакванията още преди началото на конфликта.

Извън войната новото изявление на Фед беше почти непроменено спрямо предишното, публикувано в края на заседанието му на 27-28 януари.