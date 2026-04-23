Невъзможната мисия на Кевин Уорш - да овладее инфлацията и да угоди на Тръмп

Според Кевин Уорш успех за Федералния резерв означава никой да не говори за инфлация. За да се постигне това, номинираният за следващ председател на централната банка в САЩ вероятно няма да може скоро да удовлетвори президента, който го е назначил, пише Майк Долан за Ройтерс.

Малко повече от час преди изслушването на Уорш за потвърждаването на номинацията му във вторник, Доналд Тръмп отново ясно заяви позицията си относно лихвените проценти. Той каза пред CNBC, че би бил разочарован, ако новият председател на Фед не намали незабавно разходите по заемите при встъпването си в длъжност.

По време на двучасовото изслушване пред банковата комисия на Сената Уорш защити независимостта на Федералния резерв и заяви, че Тръмп не е искал от него обещание за конкретни лихвени решения - и че той не би се съгласил, дори да беше така.

Въпреки реториката за „смяна на режима“, анализите на данните и преразглеждането на баланса на централната банка, които Уорш представи като своя програма, той е изправен пред изключително трудна задача да постигне собственото си определение за ценова стабилност до края на годината.

Следвайки възгледа на бившия ръководител на Фед Алън Грийнспан, Уорш определи ценовата стабилност - една от двете основни цели на централната банка - като темп на ценови промени, за който „никой не говори“. С други думи, това е моментът, в който промените в цените вече не влияят на решенията на домакинствата или бизнеса - нивото, което Грийнспан е имал предвид, когато е приел нивото от 2% за цел за инфлацията в страната.

По отношение на другата цел на Фед, Уорш заяви, че икономиката е близо до пълна заетост.

Но успокояването на опасенията на бизнеса и домакинствата за повишаването на цените може да отнеме месеци, най-малко, на фона на петролния шок от войната на САЩ и Израел в Иран, който вече е изстрелял инфлацията до почти двегодишен връх и с повече от един процентен пункт над целта от 2%.

Основните показатели за инфлацията, следени от Фед, вече бяха с около един процентен пункт над целта още преди войната. Малко американци вероятно ще спрат да говорят за инфлацията или да променят поведението си заради нея в следващите месеци.

Очакванията на потребителите за инфлация през следващата година са скочили с цял процентен пункт до 4,8% този месец - най-високото ниво за последните седем месеца, според последното проучване на Мичиганския университет. А проучванията на ISM показват, че компаниите отчитат най-високите си входни цени от инфлационния скок през 2022 г.

По всички показатели САЩ не преживяват ценова стабилност. И ако целта е „никой да не говори за инфлация“, страната е далеч от това.

Визията за Фед

Тази фраза на Кевин Уорш вероятно е била донякъде импровизирана, а по-широкото му изслушване представи по-аналитичен поглед върху икономиката и реформата на Фед - оставяйки повече гъвкавост, отколкото твърдата дефиниция предполага.

Потенциалният нов председател, който вероятно ще поеме поста от Джером Пауъл следващия месец, говори за анализ на проблеми в събирането на инфлационни данни, по-предвидима политика и постепенно намаляване на огромния баланс на Фед, което би могло да отвори пространство за намаляване на лихвите.

Но дори ако всичко това в крайна сметка оправдае облекчаване на паричната политика, обществените притеснения за цените правят почти невъзможно Уорш да започне мандата си с понижение на лихвите.

Пазарите разбират това, особено след последния петролен шок. Инвеститорите виждат под 50% вероятност за намаление на лихвите тази година.

За инвеститорите, които са залагали, че председател на Фед, назначен от Тръмп, ще изпълни желанията на Белия дом, перспективите са се влошили. Акцентът на Уорш върху свиването на баланса допълнително стеснява картината.

На тази база Тръмп вероятно ще бъде разочарован.

По въпроса за политически натиск Кевин Уорш заяви, че „инфлацията е избор и Фед трябва да носи отговорност за нея“. Правителството има право на мнение, добави той, но „независимостта на Фед зависи до голяма степен от самия него“.

Не всички са съгласни, особено предвид съдебните действия срещу Джером Пауъл, които самият той нарича просто „претекст“, за да бъде принуден да намали лихвите.

Бившият икономист на Фед Клаудия Сам беше още по-остра, като написа във вторник, че „баналностите на Уорш игнорират настоящата реалност. Натискът на Тръмп върху Фед далеч надхвърля думите“.

„Централните банкери, които се противопоставят на Тръмп по въпроса за лихвите, не трябва просто да бъдат достатъчно силни да слушат всичко, което той излиза по техен адрес. Те трябва да бъдат лично достатъчно заможни, за да покрият съдебните разходи по ответни дела“, добави тя.

Меденият месец на Уорш може да не продължи дълго, ако не успее да убеди колегите си във Фед в новата си визия за централната банка - или да накара американците да спрат да говорят за инфлацията.