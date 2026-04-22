Твърде рано е за повишаване на лихвите на ЕЦБ, твърдят членове на Управителния съвет

Двама представители на Европейската централна банка (ЕЦБ) коментират, че е твърде рано лихвените проценти да се повишават този месец, тъй като пълните последици от войната на САЩ и Израел в Иран все още не са ясни.

„Трябва да изчакаме“, заявява в сряда гуверньорът на Гръцката централна банка Янис Стурнарас, цитиран от Bloomberg. Той посочва като аргумент „несигурността и големите надежди, че тази война може скоро да приключи“.

Подобна позиция изразява и неговият литовски колега Гедиминас Шимкус, който, макар да не изключва повишения на лихвите тази година, посочва, че „на следващото заседание по паричната политика, насрочено за 29-30 април, разходите по заемите не бива да се вдигат“.

Тези изказвания, направени малко преди едноседмичния „тих период“, който предшества решенията на ЕЦБ за лихвените проценти, са най-ясният досега сигнал какво може да реши банката на 30 април, след като други членове на Управителния съвет по-скоро само намекват за запазване на лихвите без промяна.

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард коментира тази седмица, че продължителността на войната и мащабът на енергийния ефект върху общата инфлация затрудняват изработването на ясен отговор.

Докато пазарите са почти убедени, че паричният орган ще остави лихвите без промяна през следващата седмица, те все още очакват две повишения на депозитната лихва с по 0,25 процентни пункта през 2026 г., което би я довело до ниво от 2,5%. При инфлация, насочваща се към 3%, трейдърите виждат 85% вероятност за увеличение на разходите по заемите през юни.

В интервю за Financial Times, публикувано по-рано днес, гуверньорът на Латвийската централна банка Мартинс Казакс също сигнализира, че няма да се бърза с повишаване на лихвите. Той отбелязва, че ЕЦБ все още има „големия лукс да събира данни и да формира своята оценка“.

Отделно австрийският гуверньор Мартин Кохер казва, че все още не може да предвиди изхода от предстоящото заседание. „Предвид бързото развитие на събитията в Близкия изток, въпреки че остава още една седмица, всъщност е твърде рано да се каже какво решение ще бъде взето“, коментира той пред журналисти във Виена.

„Очакваме фокусът следващата седмица да се измести към влиянието върху икономическия растеж и средносрочната базисна инфлация“, посочва икономистът от Société Générale Анатоли Аненков в бележка до клиенти. „Това вероятно ще намали спешността за повишаване на лихвите, като първо увеличение е по-вероятно на заседанието през юни“, добавя той.