Китайската централна банка обмисля подобен на Фед модел за определяне на лихвите

Китайската централна банка сигнализира за възможно преминаване към използване на овърнайт лихвен процент като основен инструмент на паричната политика, предава Bloomberg. Този ход би я доближил до практиките на водещите световни финансови институции и би дал на регулатора по-голям контрол върху краткосрочните разходи за финансиране.

Гуверньорът на банката Пан Гуншън заяви по време на форум в Шанхай в сряда, че институцията ще подобри механизмите за управление на краткосрочните лихви и в подходящ момент ще разшири набора си от операции по овърнайт обратно изкупуване.

Това е пореден знак, че банката може постепенно да се откаже от седемдневната лихва по обратните репо операции като основен ориентир на паричната политика. Очакванията за подобна промяна се засилиха през последните месеци, тъй като централната банка поставя все по-голям акцент върху овърнайт междубанковите лихви, които обхващат по-голямата част от паричните сделки на китайските финансови пазари.

По-краткосрочен лихвен ориентир би предложил по-голяма прецизност и гъвкавост при управлението на пазарните условия. Финансовите институции ежедневно си отпускат средства една на друга, за да управляват ликвидността и да уреждат плащанията си, което прави овърнайт лихвите значително по-ключови от по-дългосрочните лихвени срокове. Чрез по-строг контрол върху тези лихви централната банка може да подобри трансмисията на паричната политика към финансовата система.

Подобен подход би доближил Китайската централна банка до институции като Федералния резерв на САЩ, който използва овърнайт лихвените проценти като основен инструмент на своята политика.

Пан допълни, че паричният орган ще усъвършенства използването на временни овърнайт репо и обратни репо операции, като техните лихви ще бъдат определяни на 25 базисни пункта над и под седемдневната обратна репо лихва. Това ще свие лихвения коридор до 50 базисни пункта от досегашните 70, ограничавайки диапазона, в който могат да се движат пазарните разходи по заемите.

Според Пан тези мерки целят „да подпомогнат трансформацията на рамката на паричната политика към модел, основан на цената на парите, както и да повишат точността и ефективността на управлението на краткосрочните лихви“.

Фед използва сходна рамка, като определя целеви диапазон за федералния фондов лихвен процент - лихвата, при която банките си отпускат средства за една нощ. В момента този диапазон е между 3,50% и 3,75%, което е по-тясно от новия коридор, обявен от банката на Китай.

Преминаването към овърнайт лихва би било поредна стъпка в реформата на паричната политика на азиатската държава, започнала преди две години и представена за първи път от Пан Гуншън именно на същия форум. Целта на реформата е да опрости система, която разчита на множество инструменти, и да концентрира сигналите на паричната политика около един ключов лихвен процент - седемдневната обратна репо лихва.

Перспективи за лихвените проценти

През май 2025 г. Китайската централна банка намали основната си седемдневна лихва с 10 базисни пункта до 1,4%, което беше значително по-малко от очакваните от много икономисти понижения от 40-60 базисни пункта за годината.

През тази година много анализатори отложиха прогнозите си за следващо намаление на лихвите чак за 2027 г., тъй като производствената инфлация се ускорява под влиянието на войната на САЩ и Израел в Иран и по-високите цени на петрола. В същото време слабите данни за потреблението и инвестициите, публикувани тази седмица, подсказват нарастващи рискове за икономическия растеж, което може да увеличи натиска върху властите да предприемат стимулиращи мерки.

През последните седмици паричният орган насочва овърнайт лихвите по финансирането обратно към нивото от 1,4%, след като изобилната ликвидност беше понижила пазарните разходи по заемите до около 1,2% и предизвика опасения за образуване на балони на облигационния пазар.

Понастоящем банката не разполага с редовно използван официален овърнайт лихвен процент. През последните месеци обаче тя ясно показа, че наблюдава много по-внимателно овърнайт разходите по заемите, отколкото седемдневните лихви. От януари насам в месечните си доклади паричният орган анализира разликата между овърнайт репо лихвата на междубанковия пазар и седемдневната лихва.