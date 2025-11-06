Спешна среща в Министерството на финансите възстанови диалога с работодателите

Увеличението на данък "дивидент" и на пенсионната осигуровка са основна тема на разговорите между финансовият министър Теменужка Петкова и национално представените работодателски организации по параметрите на бюджета за следващата година. Проведена е спешна среща във финансовото ведомство между представители на държавата и на работодателите, коментира пред БНР финансовият директор на Българската стопанска камара (БСК) Станислав Попдончев.

Той посочва, че приходите от налога и осигурителната вноска са в размер на 1 млрд. евро и се търси начин този приход да бъде компенсиран:

"По-скоро на срещата към момента се говори за това как едни приходи да бъдат заменени с други, а не толкова да бъдат намалени част от разходите, което за нас, за бизнеса, това продължава да бъде проблем. Това поставя въпроса за други данъчни тежести. Каквито и предложения и до какъвто краен резултат да има тази среща, със сигурност това трябва да бъде обсъдено на политическо ниво допълнително с коалиционните партньори", коментира Станислав Попдончев.

По думите на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев, „позитивно е, че се водят разговори“. „Всяка от страните показа разчети. Започнахме от разходната част – какво е възможно там. Естествено бяхме бомбардирани от притесненията как законово са обвързани голяма част от предвидените разходи", обясни той пред Нова телевизия.

Радев подчертава, цитиран от БНР, че бизнесът иска от властта да отпаднат обвързващите механизми за автоматичното увеличение на заплатите в редица сектори и настоява за съкращаване на незаетите щатни бройки в администрацията.

Припомняме, че по-рано днес от кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че лично ще се срещне с бизнеса, за да проведат разговор за Бюджет 2026. Към обяд той публикува в профила си във Facebook снимки от срещата в централата на ГЕРБ, на която се събраха той, представители на бизнеса, вицепремиерът Томислав Дончев и финансовият министър Теменужка Петкова.

Бившият финансов министър и настоящ председател на "Продължаваме промяната“ Асен Василев настоя правителството да оттегли и пренапише бюджета, тъй като по думите му той е "пагубен“ за държавата.

„Ние минахме през три кризи – COVID, войната в Украйна и енергийна криза, и в нито един момент данъчните ставки не се повишиха. Нито едно българско правителство до момента не си е позволявало такъв удар и рекет върху българските граждани и българския бизнес“, не спести критиката си той.

И от Алианса за права и свободи критикуваха проектобюджета, а лидерът на "ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски заяви, че ще го подкрепят.