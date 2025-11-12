IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Срещата на Тристранката е отменена, кабинетът ще придвижи своя вариант за бюджет

Работодателските организации отказаха да обсъдят бюджета с правителството и синдикатите, което провали заседанието

19:38 | 12.11.25 г. 1
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group
Извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество се отменя, тъй като национално представените работодателски организации отказват да участват в диалога, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. При това положение кабинетът ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026, във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството.

"Добрият управленски тон изискваше да се консултираме с всички социални партньори, но повторният отказ на част от тях да участват в заседанието на НСТС дава ясна оценка за отношението им към бюджета", се казва още в съобщението, изпратено до медиите.

Малко по-рано днес (12 ноември) организаицята на работодателските организации (АОБР) отбеляза, че не подкрепя бюджета за 2026 година, а процедурата в НСТС не предполага реален диалог. По тази причина работодателите няма да участват в заседанието на т.нар. "Тристранка".

В АОБР отново отбелязват, че проектът за бюджет отстъпва от заявената позиция за запазване на данъчно-осигурителния модел на България. Предложението залага на увеличени осигурителните вноски - с 2 процентни пункта (което води до над 10% ръст на разхода за осигурителни вноски за фонд "Пенсии") и двукратно повишаване на данъка върху дивидента, казват от организацията.

Сп оред сметките на работодателските организации ежемесечно от всеки зает в реалния сектор ще се изземват допълнителни средства, за да се финансират неефективни разходи в бюджетната сфера, включително ново двуцифрено увеличение на възнагражденията в секторите "Сигурност и отбрана" и "Висше образование".

"Всичко това прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж, разширява сивата икономика и в крайна сметка ще редуцира бюджетните приходи" , посочват от АОБР.

Последна актуализация: 19:38 | 12.11.25 г.
Бюджет 2026 Национален съвет за тристранно сътрудничество
Коментари

Slavi.13
преди 2 часа
Честито1 АлиБегова и слугинажа от синдикатите ще управляват влака. Краят е близо. Няма да се плашите парите свършват и правителствения самолет има много курсове до Дубай. Още края на ноември ще започне да става горещо след като рафинерията спре, а "вервайте ни" ще изчезне. Идва следващия спасител "Фърчилото". Дали и доколко ще има какво въобще да "спасява" след Шиши...
