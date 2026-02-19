Търговският дефицит на България расте с повече от 78% за година към декември

Търговският дефицит през декември 2025 г. се увеличава със 78,4% до 1,290 млрд. евро при дефицит от 723,3 млн. евро година по-рано. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

За миналата година търговският недостиг достига 9,479 млрд. евро при дефицит от 5,053 млрд. евро за 2024 г., което е ръст с близо 87,6%.

Износът на български стоки през декември 2025 г. е за 3,458 млрд. евро, като нараства за година със 135,4 млн. евро (4,1%).

През миналата година износът е за 42,347 млрд. евро и намалява с 1,395 млрд. евро (3,2%) на годишна база.

За сравнение експортът през 2024 г. се увеличи за година с 0,5%.

В БНБ изчисляват, че вносът на стоки за декември е 4,749 млрд. евро, при годишен ръст със 702,9 млн. евро (17,4%). За 2025 г. той е над 51,827 млрд. евро и за една година се увеличава с 3,030 млрд. евро (6,2%).

Вносът за януари – декември 2024 г. нараства на годишна база с 2,8%.

В централната банка отчитат, че салдото по услугите е на плюс с 405 млн. евро при положително салдо от 661,8 млн. евро за декември 2024 г. През миналата година то е на положителна територия със 7,824 млрд. евро при положително салдо от 8,157 млрд. евро в периода от януари – декември 2024 г.

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 197,3 млн. евро при дефицит от 271,6 млн. евро за декември 2024 г. За миналата година тя излиза на минус с 4,044 млрд. евро, докато година по-рано беше на положителна територия с 396,6 млн. евро.

В БНБ отчитат, че през декември салдото по текущата сметка е на минус с 1,409 млрд. евро при отрицателно салдо от 607,6 млн. евро за декември 2024 г. За миналата година текущата сметка е на минус с 6,874 млрд. евро при отрицателно салдо от 1,416 млрд. евро за периода от януари до декември 2024 г.

Източник: БНБ

Капиталовата сметка е положителна и възлиза на 1,606 млрд. евро при излишък от 336 млн. евро за декември 2024 г. За миналата година тя излиза на плюс с 2,830 млрд. евро, при излишък от 1,812 млрд. евро за януари – декември 2024 г.

Финансовата сметка за декември 2025 г. е на плюс с 368,6 млн. евро при положителна стойност от 419,9 млн. евро за декември 2024 г. От януари до декември 2025 г. тя е на минус с 6,012 млрд. евро, при отрицателна стойност от 639,4 млн. евро за същия период на 2024 г.

Източник: БНБ

Преките инвестиции – активи намаляват с 53,1 млн. евро при ръст от 33,2 млн. евро за декември 2024 г. през миналата година те се повишават с 1,425 млрд. евро при нарастване с 1,056 млрд. евро година по-рано.

Преките инвестиции – пасиви се повишават с 306,1 млн. евро при увеличение с 287,2 млн. евро за декември 2024 г. През 2025 г. те се увеличават с 4,310 млрд. евро при нарастване с 3,280 млрд.. евро за януари – декември 2024 г.

Резервните активи на БНБ се понижават с 1,325 млрд. евро през декември 2025 г., при повишение с 2,270 млрд. евро година по-рано. За януари – декември 2025 г. те се понижават с 3,387 млрд. евро при намаление с 903,6 млн. евро на годишна база.