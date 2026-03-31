Външният дълг на България расте с 36% и минава 67 млрд. евро в началото на годината

Брутният външен дълг (частен и държавен) на България към края на януари е нараснал с 35,8% (17,701 млрд. евро) на годишна база до 67,191 млрд. евро. Така той се равнява на 54,5% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, което е с 11,8 процентни пункта повече спрямо година по-рано, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Източник: БНБ и МФ

Към 31 януари краткосрочните задължения са 21,806 млрд. евро – 32,5% от брутния дълг, и нарастват със 138,5% (12,664 млрд. евро) спрямо година по-рано.

Дългосрочните задължения възлизат на 45,385 млрд. евро – 67,5% от брутния дълг и се увеличават с 12,5% (5,037 млрд. евро) спрямо края на януари миналата година.

В централната банка отчитат, че към края на януари 35,660 млрд. евро (53,1%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година. В евро са деноминирани 71,7% от брутните външни задължения, при 77,2% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на януари 2026 г. е над 16,856 млрд. евро и за една година нараства с 4,039 млрд. евро (31,5%). Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 25,1% към 31 януари, при 25,9% преди година.

Външните задължения на централната банка са 13,202 млрд. евро и се увеличават с 11,156 млрд. евро на годишна база, като отразяват задължения, свързани с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата след присъединяването на страната към еврозоната от 1 януари тази година.

В БНБ изчисляват, че задълженията на сектор Други парично-финансови институции (банки и фондове на паричния пазар) са над 8,964 млрд. евро и се повишават с 1,746 млрд. евро (24,2%) спрямо края на януари 2025 г.

Външните задължения на бизнеса и домакинствата са повече от 14,201 млрд. евро и нарастват спрямо година по-рано с 828,3 млн. евро (6,2%).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13,966 млрд. евро, което е с 69,8 млн. евро (0,5%) по-малко спрямо края на януари миналата година.