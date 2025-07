Верните биткойн фенове чакат ерата на 100-те милиарда долара

В продължение на месеци биткойнът бе в покой. Пророчеството, че стойността само ще върви нагоре така и не се изпълни. Верните му почитатели стояха и чакаха.

Сега възходът се завърна и най-старата криптовалута достигна рекорд от 123 хил. долара по-рано в понеделник, пише Bloomberg в материал.

Може да благодарите на инерцията от приятелски настроените политики и институционалния интерес. Предстои „криптоседмица“ във Вашингтон, в която се очаква приемането на проектозакона за стейбълкойните да напредне.

Губещите са скептиците с къси позиции, които трябваше да елиминират залози за милиарди долари срещу дигиталната валута, което допълнително подкрепи ралито от около 15% през последната седмица.

Това в известен смисъл е 180-градусов завой. Биткойнът се търгуваше в тесен диапазон в продължение на месеци. Но истински верните последователи държаха активите си.

Цената на биткойна през последната седмица. Графика: CoinGecko

„Не смятам, че бе очаквано, че ще има такова ниво на възходящо движение толкова бързо“, посочва Ерик Джаксън, президент и основател на EMJ Capital. „Мнозина от умните инвеститори, с които разговарям, мислят, че може да наблюдаваме бързо изстрелване към 150 хил. долара и дори 250 хил. долара до края на тази година“, допълва той.

ETF-ите и институционалният интерес все още поглъщат значителна част от предлагането, докато кохортата от дългосрочни притежатели отказва да продава.

„Просто няма продавачи, които да абсорбират търсенето“, посочва Адам Гурен, основател и главен информационен директор на Hunting Hill Global Capital.

В същото време вълна от ликвидации на бичи залози срещу криптоактивите помогна за ускорение на ралито. Къси позиции за над 1 млрд. долара бяха изтрити, когато биткойнът за първи път достигна нов рекорд на 9 юли – една от най-големите ликвидации за ден през тази година, според данни от Coinglass.

Листнатите в САЩ биткойн ETF-и са привлекли над 2,7 млрд. долара приток на капитал миналата седмица, петата по големина седмична сума от пускането им през януари 2024 г. Инструментът iShares Bitcoin Trust на BlackRock вече има пазарна капитализация от над 85 млрд. долара. От Bloomberg Intelligence прогнозират, че активите в ETF-а може да стигнат до 100 млрд. долара съвсем скоро.

Седмичен нетен поток от средства на листнатите в САЩ спот биткойн ETF-и. Графика: Bloomberg LP

Общата пазарна стойност на всички криптовалути се приближава до 4 трлн. долара, според данни, събрани от CoinGecko.

И докато инвеститорите влагат в ETF-и, нова вълна от компании, които купуват биткойни за балансите си, се включват активно на бичия пазар. Фирми като Twenty One Capital, подкрепена от SoftBank Group Corp., и Tron на Джъстин Сун, както и ProCap Financial Inc. на Антъни Помплиано набират собствен капитал и конвертируем дълг, за да купуват криптовалути. Междувременно първата голяма компания от този модел – Strategy на Майкъл Сейлър, е няколко обиколки напред със своите 600 хил. биткойна в баланса си, като стойността на активите ѝ достига някога немислимите 73 млрд. долара.

Акциите, свързани с биткойна – миньори, брокерски къщи, борси – поскъпват в синхрон. Етерът също се присъедини към широкото рали на криптовалутите, изкачвайки се до петмесечен връх от над 3000 долара.

Въпреки всичко това, пазарната структура далеч не е имунизирана от грешки. Ралито е подкрепено от апетита за риск на Wall Street, където акциите са близо до рекордни нива, като тези за изкуствен интелект поскъпват. Но ескалация на търговското напрежение може да развали магията, като хора от ранга на главния изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън предупреждават, че Wall Street недооценява риска от подновяване на протекционистичните настроения на президента Доналд Тръмп.

Въпреки това застъпниците на биткойн остават непоколебими.

Фючърсите върху биткойн показват, че няма забавяне на бичия импулс. В света на вечните договори – популярен начин трейдърите да се възползват от криптопазара с ливъридж – търсенето на дълги позиции надвишава това на мечи залози върху токена.

„Устойчиво движение над 122 хил. долара може да отвори пътя към 124-125 хил. долара“, казва Панкай Балани, главен изпълнителен директор и съосновател на Delta Exchange. „Пробивът над диапазона 119,5-120,0 хил. долара, подкрепен от нарастващите обеми, отразява продължаващия интерес за покупки“, допълва той.