Цената на биткойна си връща силата с тласък над 90 хил. долара

Цената на биткойна мина прага от 90 хил. долара за първи път от почти седмица след над месец на разпродажби благодарение на по-широкото пазарно рали и облекчаването на волатилността, които отвориха път за по-големи ценови ръстове, съобщава Bloomberg.

Поскъпването постави високите стойности на най-старата криптовалута отново на дневен ред, докато дигиталните активи се движат отново в крак с акциите на фона на нарастващото убеждение, че Федералният резерв може скоро да възобнови намаляването на лихвените проценти.

Минути преди 10:30 ч. българско време монетата се разменя за 91 257 долара, което е ръст от 4,3% за денонощието.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Американският спот биткойн борсово търгуван фонд (ETF) на BlackRock също привлече нов приток на капитал. Ликвидността обаче остава ниска преди почивните дни около Деня на благодарността в САЩ на 27 ноември. Но с намаляващата волатилност – и малкото сигнали за нови принудителни продажби – биковете изглежда тестват дали най-лошото от спада е отминало.

„Вероятно резкият характер на движението е свързан с празничния пазар. По същество в момента има по-малко ликвидност, което означава, че е необходимо много по-малко, за да се задвижи стрелката на циферблата“, коментира Адам Маккарти, анализатор в Kaiko.

Въпреки отстъплението от цели 36% от рекордния ценови връх, достигнат в началото на октомври, имплицитната волатилност на биткойна остава ограничена. Това е промяна, която отразява как институционализацията на токена променя предаването на риска. В началото на своята история стойността на биткойна се движеше предимно от спекулации от трейдъри, които искаха да се възползват от честите му ценови колебания.

„Тазседмичното ниво във високия диапазон на 80-те хиляди послужи като ниво на подкрепа за консолидация – на фона на негативните низходящи тенденции през последните няколко седмици“, коментира Джаспър Де Маере, стратег в Wintermute.

Обратът на настроенията се отразява и на пазарите на деривати. Безсрочните биткойн фючърси отчитат по-голямо търсене на дълги позиции с умерени открити позиции, според данни на Coinglass.

Кол опциите при 100 хил. долара са с най-много открити позиции, след като диапазонът от около 80-85 хил. долара доминираше пазара през последната седмица, според криптоборсата Deribit, собственост на Coinbase.