Инвеститорите на дребно изпращат мъчително годината на криптовалутите

Хоакин Моралес не смятал, че биткойнът ще продължи да поевтинява, пише Bloomberg.

Най-голямата криптовалута по пазарна капитализация току-що била достигнала рекорден връх от 126 хил. долара за първи път – развитие, на което ентусиастите залагаха след преизбирането на президента на САЩ Доналд Тръмп. От месеци анализаторите предвещаваха бича серия, която да продължи години, подхранвана от администрация, която защитава дигиталните активи.

Ето защо 21-годишният Моралес решава да купува, когато цените на биткойна спадаха в началото на есента. Няколко дни по-късно, когато монетата поевтинява отново, той се сдобива с още. А след това дори и с още повече на следващия спад на цената. Но криптовалутата просто продължава да върви надолу.

„Хванах падащия нож поне пет пъти“, казва Моралес, който учи в IE University в Мадрид. За него има една дума, която да опише годината за криптовалутите: traicionero, което означава „коварна“.

Инвеститорите на дребно по света се сблъскват със сходна реалност в края на 2025 г. Годината започна с големи надежди, подкрепена от по-разхлабените регулации, ниските лихвени проценти и покупки от големи финансови институции. Завърши обаче с поевтиняването на биткойна с 10% спрямо предходния декември, а милиарди долари под формата на залози бяха изтрити, след като приблизително 1 трлн. долара изтекоха от общата пазарна капитализация на всички криптовалути.

„Комбинацията между прегърнала криптосектора администрация и редица пазарни методи за получаване на експозиция улесниха много обичащите инерцията инвеститори да се насочат към криптовалутите“, коментира Стив Сосник, главен стратег на Interactive Brokers. „Светкавичният крах на криптосектора от 10 октомври беше много неприятен сигнал за събуждане“, допълва той.

Бруталният обрат принуждава инвеститорите да преоценят стратегиите си, докато се подготвят за 2026 г. Някои все още си спомнят най-тежките моменти от 2022 г. след краха на криптоборсата FTX, довела до т. нар. криптозима.

Други пък не са съгласни с идеята, че на пазара му предстои продължителна серия от сътресения. Според тях криптовалутите вече са необратимо в мейнстрийма: борсово търгуваните фондове, подходящи за търговия на дребно, правят пазара по-достъпен за обикновените инвеститори, докато навлизането на институционалните играчи създаде повече стабилност. Но независимо от всичко, с наближаването на края на годината, трейдърите правят преоценка на подхода си.

Разнородни стратегии

Филим Шимковяк гледа по-скоро към алткойните. 28-годишният мъж от Познан в Полша подкрепя монети като Sensei („дефлационен мемекойн“) и DEAI (монета за „децентрализираната екосистема на изкуствения интелект“) и портфолиото му се е сринало с 35% тази година. Въпреки това той твърди, че иска да продължи с по-малките монети, защото именно там той вижда повече иновации и потенциал за голяма възвръщаемост.

Шимковяк казва, че иска да филтрира шума от полезната информация.

„Има много глупости онлайн, 99% от нещата, които виждате, са безсмислени“, посочва той. „Вярвам, че пространството съзрява и с това идва и успокояване на вълнението, като пазарът се движи от полезността и истинската инфраструктура“, допълва той.

„Сред инвеститорите наблюдаваме до известна степен този пазар на две равнища“, коментира Стивън Сайкс, главен оперативен директор на платформата за търговия Public. Той вижда появяващо се разделение межди активи „сини чипове“ като биткойна и по-малките алтернативни монети, описвайки го като „двумодален пазар“.

Цената на биткойна през последната година. Графика: Bloomberg LP

От другата страна на това разделение е дългосрочният подход на Хосе Естебес Арапало, който избягва алткойните. 36-годишният кредитен консултант от Холивуд, Флорида, изпусна големите ралита, които биткойнът отбеляза преди октомври, така че когато токенът стигна дъна от около 85 хил. долара, той е купил дялове за около 10 хил. долара. Поне засега е уцелил времето – покупката е близо до най-ниското ценово равнище на биткойна за тази година.

„Вярвам в актива дългосрочно“, посочва Арапало. „Вярвам, че през следващите три тримесечия ще достигне отново стойности от над 110 хил. долара“, прогнозира той.

Той планира да държи инвестицията си много по-дълго от това, гледайки на биткойна като на пенсионна сметка. Около 80% от портфолиото му е в имоти под наем, 15% в криптовалута и 5% в пенсионни сметки.

Моралес в Мадрид също иска да бъде по-търпелив през идната година, преминавайки през краткосрочните движения.

„Научих колко волатилен може да бъде пазарът“, посочва той. „Направи ме много по-осъзнат, за да не реагирам на всяко движение“, допълва той.