Неволите на биткойна продължават, докато активите на „старата икономика“ крадат вниманието

Биткойнът прекара по-голямата част от тази година затворен в диапазона между 60 хил. и 75 хил. долара, тествайки многократно възможността за пробив нагоре, но без да я осъществи.

От началото на войната в Иран най-старата криптовалута се представя по-добре от акциите и златото, но това говори повече за мащаба на пониженията досега, отколкото за възможния ѝ път напред, пише Bloomberg в материал. Цената на монетата е надолу с над 40% спрямо октомврийския си връх.

В понеделник, минути преди 11 ч. българско време, цената на биткойна расте с 2% за денонощието до 73 082 долара. В последно време всяко рали следва един и същи сценарий, доказвайки се като краткотрайно на един пазар, който иначе е завладян от движенията при цените на петрола, металите и суровините.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

В сравнение с края на 2025 г., когато цената на биткойна в продължение на месеци плаваше между 85 хил. и 95 хил. долара, днес търговията е изтъняла, коментира Яспер де Маре, стратег и трейдър на криптокомпанията Wintermute. А това прави токена по-уязвим на внезапни ценови движения.

Биткойнът започна продължаващото си с месеци поевтиняване през октомври, само дни след като достигна рекорд от над 126 хил. долара. Цената се задържа трайно ниска, като няма особено убеждение за възстановяване при краткотрайните ралита.

Това е модел, който се наблюдаваше и при предишните мечи пазари: рязка разпродажба, 20% възстановяване и после застой, според Андрея Кобелич, ръководител на звеното за търговия с деривати на AMINA Bank. „Нямаме инерцията да направим пробив“, коментира той.

Засега интересите са насочени другаде.

Суровият петрол поскъпна с близо 70% в дните след ескалацията на конфликта между САЩ, Израел и Иран, скачайки от около 70 долара за барел до 120 долара, преди да се установи близо до 100 долара. Алуминият е близо до рекордно високи ценови нива. Златото остана относително без промяна от началото на ударите срещу Иран, обременено от по-силния долар и нарастващата доходност по държавни ценни книжа, след като поскъпна с 65% миналата година - период, в който цената на биткойна се отдръпна.

Всичко това се свежда до тенденцията за по-широко пренасочване към физическите активи, което отслаби дигиталните алтернативи.

Джеф Къри, главен стратегически директор в Carlyle Energy Pathways, направи сравнение с бума на стоките след дот-ком балона – период, който той описа като „отмъщението на старата икономика“. Този път той призова за държане на т. нар. HALO активи – инструменти, фокусирани върху добре капитализирани компании с трайна инфраструктура, които са малко вероятно да се повлияят от моментни сътресения. „Искам да притежавам метал, искам да притежавам злато, искам да притежавам петрол“, обобщи той в интервю за Bloomberg TV.

Тезата е проста. Международните вериги за доставки са напрегнати – не само при суровия петрол, но и при газа, торовете, нефтохимикалите и металите. Атаките срещу рафинерии и рисковете за корабоплаването около Ормузкия проток може да отнемат месеци, преди да бъдат облекчени.

За биткойна, предупреждава Кобелич, рисковете се простират отвъд Близкия изток. Проблемите при частното кредитиране, упоритата инфлация и ограниченото пространство за облекчения от централните банки може да предизвика нови сътресения. Основният му сценарий е краткосрочно облекчение, последвано от нов цикъл понижения на цените наред с обръщане към суровини и други убежища от инфлацията.

Биткойнът поскъпва от началото на конфликта в Иран, докато акциите поевтиняват, което предполага един съзряващ пазар, способен да се откъсне от движението на традиционните рискови активи, коментира Карл Наим, главен търговски директор на XBTO. Според данни, събрани от Bloomberg, налице е засилване на търсенето за биткойн борсово търгувани фондове, като инвеститорите са налели в тях над 2 млрд. долара за три поредни седмици на нетен приток на капитал.

Засега обаче биткойнът не успява да е в крак с HALO активите. На един пазар, пленен от предлагането на метали и петрол, само гарантирания в кода ограничен добив не е достатъчен, за да раздвижи нещата.