Биткойнът яхна вълната на коментарите за Иран с ново осезаемо поскъпване

Цената на биткойна се задържа над прага от 70 хил. долара, преминавайки го за първи път от четири дни благодарение на облекчените притеснения за това колко дълго ще продължи войната с Иран, съобщава Bloomberg.

Минути преди 10:30 ч. българско време най-старата криптовалута поскъпва с 5% за денонощието до 70 907 долара. Това се случва на фона на поскъпване на акциите и поевтиняване на петрола. Обратът на пазара стана факт, след като Тръмп заяви, че конфликтът ще се разреши „много скоро“.

Други криптовалути също поскъпнаха, макар и по-ограничено. Цената на етера, втория по големина дигитален актив, се покачи с 3,7% до 2064 долара. Рипълът и соланата прибавят съответно 3,9% и 4,7% към стойността си.

Цената на биткойна през последната седмица. Графика: CoinGecko

„Последните публикации на Тръмп се разглеждат като възможен сигнал за край на иранския конфликт по-бързо, отколкото пазарът очакваше“, посочва Ричард Галвин, съосновател на хедж фонда DACM. Според него възможни рискове са, ако пазарът изтълкува неправилно думите на американския президент или Израел, САЩ или Иран предприемат действия за по-нататъшно ескалиране на военните действия и извадят от дневен ред опцията за деескалация.

Тръмп се опита да облекчи пазарните тревоги относно цените на енергоносителите по време на пресконференция в понеделник в курорта си в Дорал, щата Флорида. Президентът заяви, че администрацията му „се стреми да запази ниски цени на петрола“. Той също така сигнализира за възможна отмяна на някои петролни санкции и ескортиране на танкери през Ормузкия проток от американския флот.

Водещите индекси на азиатските пазари са в зелено, както и тези в Европа. В същото време цената на петрола се понижава осезаемо. Международният бенчмарк Брент поевтинява със 7,6% до 91,44 долара за барел.

Откакто САЩ и Израел започнаха бомбардировки срещу Иран на 28 февруари, биткойнът се открои като относително стабилен актив.

„Тенденциите са много силни за биткойна от началото на войната, като зоната от 68 хил. долара представлява много силна подкрепа“, посочва Пратик Кала, ръководител на звеното за проучвания в Apollo Crypto. „В посока нагоре очакваме силен тласък над 73 хил. долара, който да ни отведе до 87 хил. долара като следваща основна съпротива“, допълва той.

Биткойнът дори се представя по-добре от златото този месец. Монетата първоначално поевтиня със започването на бомбардировките – което се случи, докато пазарите бяха затворени. Тя обаче поскъпва с около 7% за месеца, докато златото е изтрило около 2% от стойността си.

Тази седмица обаче волатилността на биткойн се покачва. Индексът на 30-дневната имплицитна волатилност на токена достигна двуседмичен връх. Липсата на убеденост в ценовото рали на биткойна се превърна в повтаряща се тема през последните месеци, тъй като активът се затруднява да наложи по-значителни приходи от кратките си ралита след рязката разпродажба през октомври. Той остава с повече от 40% по-евтин спрямо върха си от над 126 хил. долара през същия месец.

Междувременно по-рано стана ясно, че компанията трезор Strategy на Майкъл Сейлър е купила нови биткойни за близо 1,3 млрд. долара – най-голямата покупка от седем седмици.

В периода 2-8 март тя се е сдобила със 17 994 биткойна, става ясно от регулаторни документи. Близо 900 млн. долара от покупката са били финансирани от продажбата на обикновени акции клас А. останалите 377 млн. долара – около 30% от сделката – са от продажба на привилегировани акции.