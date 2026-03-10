Коментарът на Тръмп за Иран тласна нагоре щатските индекси

S&P 500 се възстанови от по-ранните си загуби в понеделник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната срещу Иран може да достига края си, предава CNBC.

Широкият измерител се повиши с 0,83% и завърши деня на ниво от 6795,99 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 239,35 пункта до равнище от 47 740,80 пункта. Миналата седмица той записа най-големия си седмичен спад от близо една година насам.

Технологичният паказател Nasdaq Composite напредна с 1,38% и достигна 22 695,95 пункта в края на сесията.

Движенията бележат впечатляващ обрат спрямо спадовете по-рано през деня. Dow беше надолу с близо 900 пункта в най-ниското си ниво по време на сесията, а S&P 500 и Nasdaq се понижаваха с по 1,5%.

В понеделник Тръмп каза пред репортер на CBS News, който сподели изявлението в публикация в Х, че „войната е към края си, в голяма степен“.

„Те нямат военноморски флот, нямат комуникации, нямат военно-въздушни сили“, каза президентът и добави, че САЩ „далеч изпреварват“ първоначално заявената си времева рамка за войната от четири-пет седмици.

Тръмп каза още, че корабите се движат през ключовия Ормузкия проток и че „мисли да го превземе“.

На стоковите пазари цените на петрола се понижиха в следборсовата търговия след коментара на Тръмп. Контрактите върху американския суров петрол WTI отбелязаха спад от 6,19% до 85,27 долара за барел. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поевтиняха с 4,6% до 88,43 долара за барел.

По-рано през деня WTI достигна над 119 долара за барел за първи път от 2022 насам, когато инвеститорите реагираха на последиците от нашествието на Русия в Украйна. Цените на петрола в САЩ започнаха годината на ниво под 60 долара за барел.

По-широкият пазар беше подкрепен и от ръста в цената на акциите на компаниите за полупроводници. Книжата на Broadcom напреднаха с над 4%, а цената на акциите на Micron Technology и Advanced Micro Devices се повиши с по 5%. Тази на Nvidia нарасна с над 2 на сто.

Цените на петрола се повишиха, след като големи производители от Близкия изток намалиха добива си поради затварянето на Ормузкия проток. Кувейт обяви съкращения, но не уточни с колко, а производството на Ирак е намаляло със 70%.

Енергийните министри на страните от Г-7 – Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и САЩ, планират да проведат виртуална среща във вторник сутринта, за да обсъдят евентуално освобождаване на петролни резерви. Финансовите министри от групата се срещнаха в понеделник, за да обсъдят освобождаването, но не взеха решение.

Мнозина на Wall Street смятаха прага от 100 долара за барел за повратна точка за икономиката без бързо решение на войната и спад на цените. Тръмп заяви в неделя вечерта, че ръстът на „краткосрочните цени на петрола“ е „много малка цена“ за унищожаването на ядрената заплаха от Иран.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа е надолу до 4,102%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, остана непроменен на ниво от 99,175 пункта. Еврото и паундът поевтиняха до съответно 1,163 долара и 1,343 долара.

Американските фючърси върху златото с доставка за април отбелязаха спад от 1,1% до 5103,70 долара за тройунция.