Какво се случва с криптопазара в Иран за 7,8 млрд. долара?

Американо-израелската война срещу Иран поставя нов фокус върху криптопазара в страната в размер на 7,8 млрд. долара, който граждани и власти все повече използват за съхранение и изпращане на средства във времена на кризи.

Според доклади на аналитичните компании Chainalysis и Elliptic налице е рязък пик в отлива на капитал от ирански криптоборси незабавно след ударите в страната, съобщава Bloomberg. Обемите са извънредно малки в сравнение с пазара като цяло, но сигнализират изтеглянето на средства от индивидуалните инвеститори от съображения за сигурност, тегленето от властите за плащания, които да заобиколят санкциите, или комбинация от двете, посочват експертите.

„Това, което наблюдаваме в Иран, е както законни потребители, използващи криптовалутите като спасително въже на фона на геополитическите кризи, така и един престъпен режим, който използва криптоинфраструктурата за избягване на санкции в мащаб“, коментира Ари Редборд, ръководител на звеното за политики и правителствени въпроси към TRM Labs, в интервю.

От Chainalysis посочват, че приблизително 2,3 млн. долара са напуснали иранските криптоборси по време на пиковия час след началото на въздушните удари – с 873% над обичайния среден обем за час. Средствата са били пренасочвани към платформи в чужбина, други местни борси, а значителна част към неидентифицирани „други портфейли“.

Подобни са заключенията и на Elliptic – 700% ръст на отлива на средства от най-голямата иранска криптоборса Nobitex веднага след първите атаки по страната. Отливът в пиковия час на 28 февруари е бил в размер на 2,89 млн. долара спрямо 358 хил. долара ден по-рано. Борсата, която има над 11 млн. потребители, е била свързвана с финансова активност с отношение към армията, допълват още от Elliptic.

Пиковете в отлива на капитал от иранския пазар (в щатски долари). Графика: Bloomberg LP

Анализите на Chainalysis и Еlliptic са публикувани в петия ден от конфликта между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга. В отговор на първоначалните удари иранските власти атакуваха с ракети страни с американски бази, включително Катар, Бахрейн, Оман, Турция и заплашват да атакуват кораби, които се опитват да преминат през Ормузкия проток.

Иранският криптопазар расте с бързи темпове и е наблюдаван отблизо заради геополитическото напрежение около него. Увеличаването на активността е налице и на фона на рязкото обезценяване на местната валута и двуцифрената инфлация, отчетена за миналата година. Всичко това е част от по-дълбоката икономическа криза, причинена отчасти от международните санкции.

Аналитичните компании не могат винаги да определят кои точно потребители движат парите си. Въпреки това проучванията почиват на предходни изследвания, показващи доколко важни са станали дигиталните активи за финансовата архитектура на страната.

Иранската централна банка е купила дигитални активи, подкрепени от долари, за над 500 млн. долара само в рамките на една година, за да компенсира до известна степен валутната криза в страната и да заобиколи американските санкции, посочват от Elliptic в доклад от януари. През последното тримесечие на миналата година силите на Иранската революционна гвардия са отговаряли за над половината от криптоактивността на страната, според Chainalysis.

Голяма част от активността се случва въпреки санкциите, наложени срещу Иран от години. През януари американската Служба за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство прибави две ирански криптоборси към списъка със санкционирани по обвинение в обработване на големи обеми средства, свързани с трети страни с отношения с Революционната гвардия.

„Имаме тези големи геополитически събития, които се случват, и колабираща местна валута“, посочва Кейтлин Мартин, старши анализатор на Chainalysis, в интервю. „Това е перфектната буря, която да накара потребителите да се обърнат към криптовалутната инфраструктура“, допълва тя.