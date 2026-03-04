Турция е прехванала и неутрализирала иранска ракета, части от която са паднали в източния регион на страната, съобщават от турското Министерство на отбраната.

Ракетата е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия и се е насочвала към турското въздушно пространство, когато силите на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана са я обезвредили, посочват от ведомството.

Няма жертви и ранени при падането на отломките, съобщава Ройтерс.

От министерството посочват, че са в пълна готовност да защитават териториите и въздушното пространство на страната и на НАТО, както и че имат пълното право да реагират на враждебно отношение.

Анкара казва още, че ще продължи разговорите със страните от алианса и със съюзниците си за конфликта и предупреждава политиците да се въздържат от действия, които биха довели до разрастване на военните действия.

Турция предупреждава да не се разрастват военните действия

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан е разговарял по телефона с иранския външен министър Абас Арагчи след прехващането на ракетата и му е предал същото послание – че е необходимо да се ограничат действията, които биха довели до разпространение на конфликта.

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов обяви междувременно, че е предложил на премиера Андрей Гюров да свика Съвета по сигурността.

„Изстреляните балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция, натовска държава, както и провокацията отпреди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър, променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната“, коментира Запрянов, цитиран от БТА.

По думите му, ще се извърши анализ на рисковете и заплахите, променените условия на конфликта, който вече излиза извън рамките на конфликт между три държави, и на провокативните действия срещу натовска и европейска държава (изпратените дронове към Кипър – б.ред.).

Говорителят на НАТО Алисън Харт коментира, че военният алианс осъжда инцидента. „НАТО твърдо подкрепя всички съюзници, включително Турция, докато Иран продължава безразборните си атаки в региона. Нашата позиция за възпиране и отбрана остава силна във всички области, включително когато става въпрос за противовъздушна и противоракетна отбрана“, посочва тя, цитирана от Deutsche Welle.

Готовност за преговори?

Оперативни служители от на иранското Министерство на разузнаването са дали сигнал за готовност за разговори с Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ) относно възможностите за прекратяване на войната, пише в. New York Times.

Предложението е било отправено косвено чрез разузнавателната служба на трета държава. Информацията е потвърдена от представители на страни от Близкия изток и от западна държава, пожелали анонимност.

Към момента Белият дом и ЦРУ не са коментирали официално информацията, пише БТА.

В същото време постоянният представител на Иран в ООН в Женева казва, че преговори между Техеран и Вашингтон са невъзможни.

Вестникът пише, че ден след началото на атаките представители на иранското разузнаване са установили косвен контакт с ЦРУ с предложение да се обсъдят условия за прекратяване на конфликта. Предложението е отправено обаче чрез разузнавателната служба на трета страна и това повдига въпроса дали изобщо има ирански представители, които биха могли да сключат споразумение за прекратяване на огъня, при положение че властта в Техеран е силно разклатена.

Според представители на американската администрация евентуално споразумение за спиране на бомбардировките би трябвало да включва ангажимент от страна на Техеран да се откаже или значително да ограничи своите балистични ракети и ядрената си програма, както и подкрепата си за съюзнически групировки в региона като "Хизбула".

Ирански военен кораб потъна край Шри Ланка

От Шри Ланка съобщават, че са открити няколко тела и са спасени 32 ранени моряци, след като ирански военен кораб потъна близо до острова. Властите съобщават, че фрегатата IRIS Dena, разположена на около 40 морски мили (75 км) от Гале в южна Шри Ланка, е изпратила сигнал за бедствие рано тази сутрин. На борда на кораба е имало около 180 членове на екипажа и е в ход операция по търсене и спасяване на оцелели, пише Ройтерс.

Иранската фрегата се е връщала от участие в Международния преглед на флота в крайбрежния град Вишакхапатнам в източна Индия. От военноморските сили на Шри Ланка посочват, че не е наблюдаван друг кораб или самолет в района, където е потънал иранският кораб.

Сухопътна операция?

Според други медийни съобщения САЩ преговарят с опозиционните кюрдски сили и предлагат да ги въоръжат в опит да подбудят въстание в Иран за окончателното сваляне на режима.

Кюрдските бунтовници от години се противопоставят на Техеран и извършват множество атаки в западните ирански провинции близо до границата с Ирак.

Американската разузнавателна агенция ЦРУ има история на сътрудничество с кюрдски групировки в Ирак. Вашингтон въоръжи кюрдски бойци в Сирия срещу бившия президент Башар ал-Асад.

Израелските сили вече влязоха в южните региони на Ливан и осъществяват въздушни атаки срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.