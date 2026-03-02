Защо Иран не трябва да разчита на Русия и Китай да му се притекат на помощ

Близките съюзници на Иран – Китай и Русия, засега реагираха само с приглушена критика на израелско-американските атаки, но не обещаха военна или гражданска подкрепа за Техеран. Това разкрива твърдите граници на „стратегическите партньорства“ на Иран с Москва и Пекин, пише CNBC.

В телефонен разговор, проведен в неделя, с руския външен министър Сергей Лавров китайският външен министър Уан И коментира, че осъжда атаките, при които беше убит върховният лидер на Иран Али Хаменей. По думите му, е „неприемливо САЩ и Израел да предприемат атаки срещу Иран... още по-малко да убиват очевидно лидер на суверенна държава и да подбуждат към смяна на режима“.

Министерството на външните работи на Русия, което е по-заето с войната в Украйна, публикува изявление, в което се казва, че „актовете на агресия“ нарушават международното право и основните принципи на Устава на ООН и „дестабилизират ситуацията в целия регион“.

И Лавров, и Уан призовават за незабавно прекратяване на огъня и връщане към дипломатически диалог за разрешаване на конфликта.

„Иран няма истински съюзник“

Габриел Вилдау, управляващ директор, специализиран в Китай, в консултантската фирма Teneo, посочва, че официалното изявление на Китай е „силно осъдително, но отвъд тази реторика не виждам китайското правителство да предприема конкретни действия в подкрепа на Техеран“.

„Разведряването на напрежението със САЩ остава стратегически приоритет за китайското ръководство“, добавя той, като подчертава, че очаква срещата на високо ниво между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин да се проведе по-късно този месец, както е планирано.

Тръмп и Си обсъдиха редица въпроси, включително Иран, по време на последния си телефонен разговор на 4 февруари. Очаква се те да се срещнат по време на посещение на Тръмп в Китай.

„Пекин може да търси отстъпки по въпроси, по-пряко свързани с неговите интереси, като Тайван и търговията, в замяна на значително разводнените си послания относно Иран“, добавя Ахмед Абудух, сътрудник в Chatham House, лондонски политически мозъчен тръст.

Niutanqin, акаунт в социалните медии с връзки с китайски държавни медии, широко възприеман като рупор на Пекин, писа в понеделник, че „Иран няма истински съюзник“. Дори по-близките държави ще дадат приоритет на собствените си национални интереси пред това да извадят Техеран от кризата, според публикацията.

Сдържаната позиция на Китай относно Иран във военната сфера не е нова. Миналата година Пекин критикува ударите на САЩ и Израел срещу Иран, но не предостави материална подкрепа на Техеран, според Chatham House, британски мозъчен тръст. Китай също така подкрепи икономическите санкции, ръководени от ООН, срещу Техеран преди ядрената сделка от 2015 г. Оттогава Пекин бавно насочва инвестиции в иранската икономика, според лондонския политически институт.

След залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро от САЩ на 3 януари Пекин осъди „крещящата употреба на сила“ и призова Вашингтон да „спре да нарушава суверенитета на други държави“, но не направи нищо друго, освен да отправя думи на осъждане.

Реакциите на Китай на американската намеса във Венецуела и Иран показват, че „стратегическото партньорство с Пекин е далеч от военен съюз – или дори гаранция за военна подкрепа“ пред лицето на „екзистенциална заплаха от американската агресия“, казва Вилдау.

(Продължава на следващата страница)