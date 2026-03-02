Тръмп: Голямата вълна в конфликта с Иран предстои

Голямата вълна в конфликта с Иран предстои, коментира президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за CNN. Американският лидер добави, че не знае кой ще оглави ислямската република след ликвидирането на върховния ѝ лидер, предават Асошиейтед прес и Ройтерс.

По думите му Вашингтон все още не е нанесъл най-сериозните си удари, а по-мащабни действия се очакват скоро.

"Още дори не сме започнали да ги нападаме сериозно. Голямата вълна още не е минала. Тя предстои скоро", каза Тръмп. Той добави, че към момента не е ясно кой управлява Иран след убийството на аятолах Али Хаменей.

"Не знаем кое е ръководството, не знаем и кого ще изберат", посочи американският президент, цитиран от БТА.

Ройтерс съобщи вчера, че редица високопоставени представители на американската администрация са скептични, че войната с Иран ще доведе до смяна на режима в краткосрочен план.

В кратко телефонно интервю за в. New York Post президентът на САЩ заяви, че не изключва изпращането на американски войски в Иран, "ако това е необходимо".

"Нямам пристрастия по отношение на военното присъствие на място. Всеки президент казва: "Няма да има военно присъствие на място". Аз не го казвам", заяви Тръмп.

"Казвам: "Вероятно няма да са необходими" (или) "ако са необходими", добавя той.

От началото на американско-израелските удари срещу Иран Тръмп заяви, че е много вероятно да има американски военни жертви, както във всяка война, но не се е ангажирал с дългосрочно разполагане на американски войски на място, припомня АП.

Президентът на САЩ е изправен и пред нарастващ натиск да определи по-добре целите на военната интервенция.