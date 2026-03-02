Иран отказва да преговаря със САЩ, Тръмп очаква конфликтът да продължи четири седмици

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани отхвърли днес възможността за преговори със САЩ, предадоха световните агенции.

„Ние няма да водим преговори със Съединените щати“, написа той в социалната мрежа X. „Тръмп хвърли региона в хаос с илюзорните си мечти и сега се бои от нови загуби сред американските сили.“

Лариджани, който бе и съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, написа това в отговор на медийни публикации, че Иран опитва да поднови преговорите със САЩ.

Хаменей и други хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити в събота при съвместните удари на САЩ и Израел по цели в Иран от събота. Техеран отговори с удари срещу Израел и американски военни бази в региона.

Същевременно оманският министър на външните работи заяви, че вратата за дипломация между САЩ и Иран остава отворена, въпреки че напрежението между двете държави продължава, предаде Ройтерс.

„Продължавам да вярвам в силата на дипломацията да реши този конфликт. Колкото по-скоро разговорите бъдат подновени, толкова по-добре е за всички“, написа в Х оманският външен министър Бадр ал Бусайди.

Оман действа като посредник в ядрените преговори между САЩ и Иран.

Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици

Настоящият въоръжен конфликт с Иран може да продължи четири седмици, прогнозира вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп в телефонно интервю за британския вестник Daily Mail. „Това е голяма страна, ще отнеме четири седмици – или по-малко“, поясни президентът на САЩ.

Вчера президентът каза в друго интервю, че ще разговаря с иранските лидери, но не уточни с кои точно ръководители и кога. „Те искат да разговарят и аз се съгласих да разговарям, така че ще разговарям с тях“, заяви Тръмп в интервю за американското списание Atlantic. В същото време той отбеляза, че „повечето от тези хора са мъртви. Някои от тези, с които преговаряхме, са мъртви“.

Пред CNBC той увери, че военната операция срещу Иран „напредва много добре“ и „по-бързо от очакваното“.

Великобритания съобщи за „предполагаем удар с дрон“ по базата си в Кипър

Британската армия съобщи за „предполагаем удар с дрон“, извършен тази нощ срещу британската военновъздушна база в Кипър, съобщи Министерството на отбраната след израелско-американските удари по Иран.

„Нашите въоръжени сили реагират на предполагаем удар с дрон по базата на Кралските военновъздушни сили в Акротири в Кипър, извършен в полунощ“ местно време, заяви говорител на Министерството на отбраната, цитиран от AFP. „Нашата система за защита в региона е на най-високо ниво“, добави той.

Няма съобщения за жертви.

Базата в Акротири – британска отвъдморска територия от независимостта на Кипър през 1960 г. – е най-голямата военна база на Великобритания в региона. Лондон наскоро разположи там допълнителни средства, включително системи за противовъздушна и противодронова отбрана, радари и самолети F-35.

Великобритания се съгласи САЩ да използват британски военни бази, за да нанасят удари по ирански ракетни обекти, обяви вчера премиерът Киър Стармър. Той допълни, че Лондон няма да участва „в настъпателни действия в Иран“.

„Всички помним грешките, допуснати в Ирак, и си извадихме поуките“, подчерта британският премиер.

Но „Иран посяга на британски интереси и поставя в сериозна опасност британски граждани“ и съюзниците на страната в региона, добави Стармър. „Единственият начин да се сложи край на заплахата е да се унищожат ракетите на източника – в складовете за съхранение или пусковите установки, от които се изстрелват.“

Конфликтът обхваща и Ливан

Ливанският министър-председател определи като „безотговорен акт“ обстрел, извършен от територията на Ливан към Израел. За изстрелванията на ракети отговорност пое шиитското движение „Хизбула“ като ответна мярка срещу американско-израелската офанзива срещу Иран, предаде AFP.

„Независимо кой стои зад това, изстрелването на ракети от Южен Ливан е безотговорен и подозрителен акт, който поставя в опасност сигурността на Ливан и дава на Израел оправдания да продължи атаките си срещу страната“, написа днес Науаф Салам в Х.

„Хизбула“ пое отговорност рано тази сутрин за удар по обект на израелската армия южно от град Хайфа, предаде DPA.

Групировката заяви, че е атакувала обекта с ракети и дронове като отмъщение за смъртта на иранския лидер Али Хаменей.

По-рано израелската армия каза, че през нощта са прозвучали сирени на няколко места в Северен Израел, след обстрел от територията на Ливан. Армията заяви, че в отговор е започнала да нанася удари по обекти на „Хизбула“ в цял Ливан.

Очевидци казаха, че южните предградия на Бейрут са били поразени при най-малко 10 удара, които разтърсили целия град.

Израел отправи предупреждение към жителите на 50 селища в Ливан да се евакуират на поне 1 км от населените места, където живеят, предаде Ройтерс.

САЩ и арабски държави осъдиха иранските атаки в Близкия изток

САЩ и група арабски държави осъдиха иранските атаки в региона и ги определиха като опасна ескалация, която нарушава суверенитета на множество държави и заплашва регионалната стабилност, предаде DPA.

В съвместно изявление на Държавния департамент на САЩ, Бахрейн, Йордания, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства се казва, че „неоправданите удари“ на Иран са били насочени срещу суверенна територия, че са изложили на риск цивилното население и са нанесли щети на гражданска инфраструктура.

В изявлението се добавя, че „насочването срещу цивилни и срещу държави, които не участват във военните действия, е безразсъдно и дестабилизиращо поведение“.

Държавите заявиха, че са „обединени в защита на своите граждани, суверенитет и територия“ и потвърдиха „правото си на самоотбрана“.

(по БТА, със съкращения)