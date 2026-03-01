Първи американски жертви на операцията в Иран, според Тръмп лидерите в Техеран искат разговори

Трима американски военнослужещи са били убити, а други петима са били тежко ранени. Това са първите жертви на продължаващите американски операции срещу Иран, съобщи американската армия, цитирана от Ройтерс.

Съобщенията за жертвите дойдоха във втория ден от ударите на САЩ и Израел срещу Иран, които потопиха Близкия изток в нов, непредсказуем конфликт. Той вече доведе до смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Централното командване на американската армия съобщи в изявление в неделя, че сред американските военни има и други, по-леко пострадали.

„Редица други получиха леки наранявания от шрапнели и мозъчни сътресения и са в процес да бъдат върнати на служба. Големите бойни операции продължават, както и усилията ни за отговор“, заяви Централното командване в изявление в социалната мрежа Х.

То отказа да разкрие подробности как са били убити и ранени американските военни, но Гвардейците на революцията в Иран предприеха атаки с дронове и ракети срещу мишени в целия Близък изток.

В неделя сутринта Иран е предприел атака срещу самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ с четири балистични ракети, съобщиха държавните медии. Централното командване заяви, че корабът не е бил поразен и че иранските ракети не са се доближили до него.

Загиналите американци са първите жертви в бойни действия, понесени от американската армия в големи операции, наредени от президента Доналд Тръмп след завръщането му на поста през миналата година. Американските бомбардировки на ирански ядрени обекти миналия юни и залавянето на президента на Венецуела от американската армия през януари не доведоха до американски жертви.

Тръмп предупреди в събота, че може да има американски жертви. „Моята администрация предприе всички възможни мерки за намаляване до минимум на риска за американските служители в региона“, заяви той.

„Въпреки това, и не ми е лесно да го кажа, иранският режим се стреми да убива. Може да бъдат изгубени животи на смели американски герои и може да имаме жертви. Това се случва често във война“, добави Тръмп.

Днес той заяви пред Fox News, че 48 ирански лидери са били убити при ударите на САЩ и Израел. „Операцията продължава, тя продължава бързо. Така е било от 47 години“, каза Тръмп в интервю за Fox News. „Операцията продължава бързо. Никой не може да повярва на успеха, който имаме, 48 лидери бяха ликвидирани наведнъж. И операцията продължава бързо“, добави той.

В интервю за списание Atlantic Тръмп каза, че новото ръководство на Иран иска да разговаря с него и че той се е съгласил.

„Те искат да говорят и аз се съгласих да говорим, така че ще говоря с тях. Трябваше да го направят по-рано. Трябваше да дадат нещо, което беше много практично и лесно, по-рано. Изчакаха твърде дълго време“, каза Тръмп в интервю от резиденцията си във Флорида.

Тръмп не конкретизира с кого ще разговаря и не заяви дали това ще се случи в неделя или в понеделник.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че лидерският съвет, в който влиза той, ръководителят на съдебната власт и член на влиятелния Съвет на гвардейците, временно е поел задълженията на върховния лидер след смъртта на аятолах Али Хаменей.

Тръмп заяви, че някои от хората, които са участвали в неотдавнашните преговори със САЩ, вече не са живи.

„Повечето от тези хора си отидоха. Някои от хората, с които разговаряхме, ги няма вече, тъй като ударът беше голям“, отбеляза Тръмп. „Те трябваше да го направят по-рано. Можеха да постигнат споразумение“, добави той.

Американската армия съобщи, че е потопила ирански боен кораб и призова иранските сили да свалят оръжията и да напуснат постовете си.

Централното командване, което наблюдава продължаващите атаки срещу Иран, заяви, че е потопило ирански корвет клас „Джамаран“ в Оманския залив. „Както каза президентът, членовете на иранските въоръжени сили, на Ислямския революционен гвардейски корпус и на полицията трябва да свалят оръжията си. Напуснете кораба“, заяви Централното командване в публикация в Х.

Най-малко три танкера са били повредени край бреговете на Персийския залив, след като САЩ и Израел предприеха въздушни удари срещу Иран и предизвикаха ответен отговор от Техеран, който застраши търговски кораби с косвени щети, съобщиха източници от корабната индустрия и официални представители.

Рисковете за търговското корабоплаване нараснаха през последните 24 часа, като над 200 плавателни съда, включително танкери за петрол и втечнен природен газ, стоят на котва около Ормузкия проток и заобикалящите го води, сочат данни от проследяването на кораби.

Иран заяви, че е спрял корабоплаването през изключително важния воден път.

„Атаката на САЩ и Иран увеличава рязко риска за сигурността на корабите, опериращи в Персийския залив и съседните води“, заяви Джейкъб Ларсен, главен директор по безопасността и сигурността в корабната асоциация BIMCO.

„Кораби с бизнес връзки със САЩ или с израелски интереси е по-вероятно да бъдат атакувани, но другите кораби също може да станат мишени преднамерено или по погрешка“, добави той.

Петролен танкер, плаващ под знамето на Палау и под американски санкции, беше поразен в неделя край бреговете на оманския полуостров Мусандам, при което са пострадали четирима души, съобщи центърът за морска сигурност на страната, без да конкретизира какво е поразило плавателния съд.

Танкерът за суров петрол, плаващ под знамето на Маршалските острови MKD VYOM, бил поразен от снаряд край бреговете на Оман, докато плавал с товар, съобщиха двама източници от службата за морска безопасност.

Корабът бил ударен на 44,4 морски мили северозападно от Мускат, уточни един от източниците.

Британската морска служба UKMTO съобщи, че търговски плавателен съд, превозващ товар, е съобщил за взрив на същото място.

Отделен танкер в пристанище Джебел Али в ОАЕ за малко да пострада от падащи отломки от въздушно прехващане след среднощи ирански атаки срещу страни от Персийския залив, съобщиха източници на службата за морска безопасност.

Трети петролен танкер бил повреден край бреговете на ОАЕ, съобщиха двама източници от корабната индустрия.

На плавателните съдове беше препоръчано да избягват Ормузкия проток и по-широкия Омански залив поради риск от ответни удари от Иран, съобщи Морската администрация към Министерството на транспорта на САЩ.

„Всички търговски кораби под американски флаг, американска собственост или американски екипаж, които оперират в тези райони, трябва да поддържат дистанция от 30 морски мили от американски военни плавателни съдове, за да намалят опасността да бъдат възприети по погрешка за заплаха“, допълни администрацията.

Съществува и потенциална опасност от мини, поставени от иранските сили в Ормузкия проток, съобщиха източници на службите за сигурност.

Очаква се ставките на застраховките за риск от война да нараснат, когато застрахователите прегледат покритието в понеделник, съобщиха морски източници.

Застраховката за риск от война се изисква при плаване в опасни райони и Lloyd's вече определи Иран, Персийския залив и части от Оманския залив за високорискови.