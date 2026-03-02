Този път Иран изглежда се е подготвил добре за атаките на САЩ и Израел*

Последната седмица на февруари приключи с умерен оптимизъм след поредния кръг от разговорите между САЩ и Иран в Женева. Посредниците от Оман съобщиха за "напредък", но ситуацията ескалира само няколко часа по-късно, пише в анализ инвестиционното звено на нидерландската банка ING.

В него се отбелязва, че този път ситуацията е много различна спрямо лятото на 2025 година, когато САЩ и Израел нанесоха удари по ядрени обекти на територията на Иран. Тогава операцията не се разшири, но сега военни наблюдатели коментират, че атаките са започнали, защото службите на Израел са имали информация за движението на аятолаха Али Хаменей.

Според данни на израелските власти след ударите в събота (28 февруари) заедно с аятолаха са отстранени близо 40 високопоставени ирански управници, смятано за ключово за плановете за смяна на властта в Техеран. Засега няма видим вакуум в управлението на страната.

За разлика от лятото, изглежда Техеран този път има подготвен план за отговор, пише още ING. Ответните удари започнаха веднага и ракетите и дроновете се насочиха към американските бази в Катар, Кувейт и Бахрейн, както и в британската база край Лимасол (Кипър), но също така бяха поразени и цели от гражданската инфраструктура (хотели и летището в Дубай) и енергийни съоръжения в съседни държави - рафинерия в Саудитска Арабия, както и завод за втечнен газ в Катар, което доведе до скок на цената на газа с почти 50% до 47 евро за мегаватчас в ранния следобед на нидерландската платформа TTF.

ING има два базови сценария как ще се отрази този конфликт в Близкия изток на пазарите и световната икономика. Единият от тях е за бърза война.

Сценарий 1 - прекратяване на огъня в рамките на седмица

Според този вариант за развитието на действията САЩ и Израел ще постигнат поставените военни цели в рамките на дни, потенциалът на Иран за ответни удари ще бъде намален и фактическо прекратяване на огъня ще настъпи в рамките на седмица.

При този сценарий ще има и ограничени удари в Ормузкия проток, но като цяло трафикът няма да бъде засегат, защото доставките на ирански петрол за Китай също преминават оттам.

За пазарите това развитие на нещата ще означава кратък ръст на цената на суровините, но без продължително отражение върху световната икономика.

Търговията до момента действително показва рязко поскъпване - особено видимо на газовите пазара в Европа. На петролните пазари сделките със сорта Брент към 15 часа се извършват на ниво от малко под 80 долара за барел, или ръст от 8%.

Сценарий 2 - ескалация и "вечна война"

Вторият сценарий на ING е по-негативен и предвижда не "четири-пет седмици", както прогнозира президентът на САЩ Доналд Тръмп в неделя, а разширяване на конфликта и продължаващи атаки по енергийна и военна инфраструктура. Темпото ще се забави, но конфликтът може да продължи много по-дълго, което ще ограничи движението през Ормузкия проток и ще насърчи и подновяване на атаките на хусите в Червено море.

При тази хипотеза затворен ще бъде основен енергиен път - през пролива преминават всеки ден по 20 млн. барела на ден (или около една пета от доставките) и 100 млрд. куб. метра втечнен газ годишно. Ако се сбъдне, цената на петрола ще скочи до 100 долара за барел с потенциал да се достигне и нивото от 140 долара, а природният газ може бързо да се придвижи до 80-100 евро за мегаватчас - Азия и Европа ще бъдат силни конкуренти за ограничените доставки на втечнен газ.

Украинският президент Володимир Зеленски коментира пред украински медии в WhatsApp, че продължителен конфликт в Иран със сигурност ще засегне и доставките на оръжия за Украйна, което допълнително ще влоши ситуацията за европейската икономика.

Ударите по Иран - във възможо най-неподходящия момент за световната търговия

Според анализите на експертите от ING ударите по Иран са във възможно най-неподходящия момент за световната търговия, която все още не се е възстановила от ударите, които ѝ нанесе Тръмп със своите мита. Веригите за доставки продължават да изпитват и ефектите от пандемията от коронавируса, както и от продължаващата война в Украйна.

Дори и без фактическо затваряне на протока застрахователни компании вече отменят полици, а собственици на танкери - планирани пътувания в региона. Въздушното пространство над Персийския залив е затворено за движение и се вижда раздвижване в Червено море, което затваря алтернативни пътища.

При това положение може да се очаква ръст на цената на петрола, което ще се отрази и на вътрешния пазар в САЩ. По-високите цени на горивата ще подхранят инфлацията, а американците вече са изнервени от високите цени. Федералният резерв ще трябва да спре с политиката си на намаляване на лихвите поне в краткосрочен план.

В еврозоната на риск са изложени по-големите икономики, и то след първите признаци за стабилизация на икономиката, които се долавят в стастическите данни. Сега страните от валутния съюз, а и Европа като цяло, вероятно ще изпитат нов енергиен шок, тъй като внасят почти всички енергоресурси, които потребяват.

Европейската централна банка също ще бъде в дилема как да реагира. В края на миналата седмица от институцията изчислиха, че ръст на цената на петрола от 14% ще увеличи инфлацията в еврозоната с 0,5 пункта и ще забави ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) с 0,1 пункт. Това обаче е влиянието само на увеличените цени на петрола, не и на ограничените енергийни доставки.

Сериозни са рисковете и за Азия, където има голяма зависимост от петрола от Близкия изток и газа от Катар.

Какво означава ситуацията за финансовите пазари

Сценарият за бърза война ще предизвика само "шум" по веригата за финансовите пазари. За кратко ще се потърсят възможности за хеджиране на риска, но след това търговията отново ще обърне внимание на митата, потенциала за икономически растеж във водещите икономики и изкуствения интелект.

При втория сценарий обаче енергийният шок ще означава край на намаляването на лихвите от страна на централните банки (заради ръста на инфлацията). А пътят за хеджиране е ясен - спад на лихвите по облигациите и държавните ценни книжа, ръст на цената на златото и други подобни действия.

Заради енергийната независимост стойността на долара ще се повиши спрямо основните конкуренти, прогнозират още от ING.

*Статията има информативен характер и не е препоръка за взимане на инвестиционно решение!