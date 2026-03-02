Акциите поевтиняват, петролът и златото поскъпват заради кризата в Иран*

Фондовите пазари по света записват загуби, а петролът, златото и доларът поскъпват заради конфликта в Близкия изток, който предизвиква изтегляне от рисковите активи, предаде Bloomberg.

Азиатските акции поевтиняха с 1,5%, а фючърсите върху американския широк борсов индекс S&P 500 се понижиха с почти 1%.

Пазарите са нестабилни на фона на противоречиви съобщения за преговорите между Иран и САЩ. Държавните облигации преминаха от повишения към понижения, след като Wall Street Journal съобщи, че Иран е направил нов опит да възобнови ядрените преговори със САЩ. Шефът на националната сигурност на Иран Али Лариджани обаче заяви, че страната няма да преговаря.

Резките движения при петрола се успокояват. Първоначалната спонтанна реакция доведе до скок на цената на сорта Брент с 13%. Впоследствие част от ръста беше заличена и цената спадна до 77,53 долара за барел, което е ръст от 6,4%. Трейдърите остават фокусирани върху състоянието на Ормузкия проток, който е от ключово значение за доставките на петрол към останалата част от света и към момента е на практика почти затворен.

От Bloomberg Economics прогнозираха, че ако ключовият воден път бъде затворен, това може да доведе до скок на цената на петрола до 108 долара за барел.

Фючърсните контракти сочат, че европейските фондови пазари ще отворят с понижения. На фона на бягството на инвеститорите от риска се засили търсенето на активи убежища. Златото поскъпна с 1,4% до около 5350 долара за тройунция, след като отстъпи от достигнатите по-рано по време на сесията върхове. Индексът, проследяващ долара, Bloomberg Dollar Spot Index се повиши с 0,3%.

Вече разтърсени от нови опасения относно изкуствения интелект и потенциални пропуски в кредитирането, фондовите пазари сега трябва да се справят с ескалиращите военни действия в Иран и региона, които заплашват да дестабилизират глобалното корабоплаване и да ограничат пътуванията. Въздействието върху петрола и инфлацията е от първостепенно значение за пазарите, които миналия месец отбелязаха най-лошото си понижение от април насам.

„Не изключвам вероятността за по-нататъшна ескалация, но мисля, че пазарът по-скоро ще се откаже от предишната си преувеличена реакция и ще заеме изчаквателна позиция“, прогнозира Дилин Уу, стратег в Pepperstone. „Макар Иран да оказа известна съпротива, капацитетът му е явно ограничен и преговорите може би са по-реалистичният път.“

Акциите в понеделник поевтиняват, след като глобалните фондови пазари бележеха повишения от декември до февруари. Азиатските борсови индекси изпревариха американските и европейските, където опасенията относно разходите за изкуствен интелект и разрушителното въздействие на технологията върху различни сектори влияят върху настроенията.

В Азия японският индекс Topix се понижи с 1,4%, хонконгският Hang Seng спадна с 1,6%, а китайският Shanghai Composite се повиши с 0,6%.

В Европа фючърсите на Euro Stoxx 50 спаднаха с 1,5%.

Биткойнът поскъпва с 1,5% до 66 660,51 долара, а цената на етера се повиши с 1,9% до 1966,39 долара.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации се повиши с три базисни пункта до 3,96%, а по еквивалентните японски ДЦК спадна с три базисни пункта до 2,080%.

*Данните са актуални към 7:35 часа.