ЕС търси общата си позиция за Иран, разтърсван от вътрешни противоречия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен свика спешна среща на комисарите в понеделник (2 март), посветена на Иран. През следващите дни са планирани и редица срещи с институции и представители на Близкия изток, пише европейското издание Politico. То обръща внимание на дисонанса след срещата на въшните министри на общността, в чиято декларация се говори предпазливо за спазването на международното право, и много по-острото изявление на лидерите на Франция, Германия и Великобритания, които заявиха, че ще защитят европейските интереси в Близкия изток.

В редица публикации в социалната мрежа Х Урсула фон дер Лайен също заема по-твърда позиция от външните министри по отношение на Иран. След ескалацията на напрежението в Близкия изток тя е разговаряла с лидери на атакувани от Иран държави и посочва в Х, че е необходим "надежден преход" , който да отразява демократичните стремежи на иранците.

"Това би трябвало да означава спиране на военните ядрени и балистични ракетни програми и прекратяване на дестабилизиращите действия във въздуха, на сушата и в морето", посочи още тя. Анализатори отбелязват пред Euronews, че това изглежда като явна промяна в позициите на Брюксел по отношение на ситуацията в Близкия изток.

Off the phone with Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani of Qatar. We discussed the aftermath of Iran’s reckless and indiscriminate strikes on the country. With the region in deep upheaval, Qatar can count on strong European solidarity. Just as we could count on Qatar’s support to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2026

ЕС още не може да заговори с един глас

Заради вътрешни противоречия ЕС все още не може да заговори с един глас за ситуацията в Иран, посочва още Politico. Изданието цитира трима европейски дипломати, които твърдят, че в неделя (1 март) националните представители на ЕС не са успели да представят обща позиция на общността заради Унгария. Представителят на Будапеща е настоял да бъде обсъдена ситуацията около петролопровода "Дружба" и да бъде принудена Украйна да поднови доставките на руския петрол за Унгария и Словакия.

По време на срещата фокусът е бил основно върху сигурността на европейските граждани в региона и отражението на продължаващ конфликт върху общността - основно при затваряне на Ормузкия проток, допълва още изданието.

След видеоконферентен разговор, продължил два часа и половина външните министри на ЕС успяха да съгласуват баласирана позиция, призоваващи за спазването на международното право, призив Иран да спре ракетните си програми и изказвайки се в защита на фундаменталните права на иранците. Според източници на Politico едно от най-големите опасения по време на разговора е било дали "спазването на международното право" няма да бъде прието негативно от САЩ и Израел.

Видимо е и разделението между лидерите. В неделя (1 март) испанският премиер Педро Санчес осъди атаките и допълни, че те могат да задълбочат нестабилността в региона. Германският канцлер Фридрих Мерц обаче беше категоричен, че "не е време за лекции към съюзниците". "Споделяме много от техните цели, без да имаме възможността да ги осъществим сами", заяви той в социалните мрежи.

Германия няма да участва в операцията заедно със САЩ и Израел, коментират още от Берлин, но френският министър на отбраната Жан-Ноел Баро съобщи, че Франция е готова да защитава своите съюзници.

Ирански дрон атакува военна база в Кипър

Междувременно ирански дрон атакува Кипър, който е ротационен председател на Европейския съвет. Според съобщенията на президента Никос Христодулидис ударът не е срещу държавата Кипър, а срещу британската база край Лимасол. Британският министър на отбраната Джон Хили съобщи, че дронът е ударил пистата и има минимални щети.

Кипър отмени неформалния съвет по общи въпроси, който трябваше да се проведе днес и утре на острова.

Урсула фон дер Лайен също заяви, че атаката не е насочена към Кипър, но ЕС "стои единно, твърдо и недвусмислено до държавите членки пред лицето на всяка заплаха".