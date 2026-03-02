IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

ЕС търси общата си позиция за Иран, разтърсван от вътрешни противоречия

Според Politico Унгария е блокирала обща позиция на общността, настоявайки за натиск към Киев да бъдат подновени доставките на руски петрол

13:50 | 02.03.26 г. 8
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен свика спешна среща на комисарите в понеделник (2 март), посветена на Иран. През следващите дни са планирани и редица срещи с институции и представители на Близкия изток, пише европейското издание Politico. То обръща внимание на дисонанса след срещата на въшните министри на общността, в чиято декларация се говори предпазливо за спазването на международното право, и много по-острото изявление на лидерите на Франция, Германия и Великобритания, които заявиха, че ще защитят европейските интереси в Близкия изток.

В редица публикации в социалната мрежа Х Урсула фон дер Лайен също заема по-твърда позиция от външните министри по отношение на Иран. След ескалацията на напрежението в Близкия изток тя е разговаряла с лидери на атакувани от Иран държави и посочва в Х, че е необходим "надежден преход" , който да отразява демократичните стремежи на иранците.

"Това би трябвало да означава спиране на военните ядрени и балистични ракетни програми и прекратяване на дестабилизиращите действия във въздуха, на сушата и в морето", посочи още тя. Анализатори отбелязват пред Euronews, че това изглежда като явна промяна в позициите на Брюксел по отношение на ситуацията в Близкия изток.

ЕС още не може да заговори с един глас

Заради вътрешни противоречия ЕС все още не може да заговори с един глас за ситуацията в Иран, посочва още Politico. Изданието цитира трима европейски дипломати, които твърдят, че в неделя (1 март) националните представители на ЕС не са успели да представят обща позиция на общността заради Унгария. Представителят на Будапеща е настоял да бъде обсъдена ситуацията около петролопровода "Дружба" и да бъде принудена Украйна да поднови доставките на руския петрол за Унгария и Словакия.

По време на срещата фокусът е бил основно върху сигурността на европейските граждани в региона и отражението на продължаващ конфликт върху общността - основно при затваряне на Ормузкия проток, допълва още изданието.

След видеоконферентен разговор, продължил два часа и половина външните министри на ЕС успяха да съгласуват баласирана позиция, призоваващи за спазването на международното право, призив Иран да спре ракетните си програми и изказвайки се в защита на фундаменталните права на иранците. Според източници на Politico едно от най-големите опасения по време на разговора е било дали "спазването на международното право" няма да бъде прието негативно от САЩ и Израел.

Видимо е и разделението между лидерите. В неделя (1 март) испанският премиер Педро Санчес осъди атаките и допълни, че те могат да задълбочат нестабилността в региона. Германският канцлер Фридрих Мерц обаче беше категоричен, че "не е време за лекции към съюзниците". "Споделяме много от техните цели, без да имаме възможността да ги осъществим сами", заяви той в социалните мрежи. 

Германия няма да участва в операцията заедно със САЩ и Израел, коментират още от Берлин, но френският министър на отбраната Жан-Ноел Баро съобщи, че Франция е готова да защитава своите съюзници.

Ирански дрон атакува военна база в Кипър

Междувременно ирански дрон атакува Кипър, който е ротационен председател на Европейския съвет. Според съобщенията на президента Никос Христодулидис ударът не е срещу държавата Кипър, а срещу британската база край Лимасол. Британският министър на отбраната Джон Хили съобщи, че дронът е ударил пистата и има минимални щети.

Кипър отмени неформалния съвет по общи въпроси, който трябваше да се проведе днес и утре на острова.

Урсула фон дер Лайен също заяви, че атаката не е насочена към Кипър, но ЕС "стои единно, твърдо и недвусмислено до държавите членки пред лицето на всяка заплаха".

7
rate up comment 4 rate down comment 0
cyclop
преди 57 минути
До: Solar Power не знам, ти кажи? Не беше ли това най-лошото нещо? Сега какво е?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 3 rate down comment 1
Solar Power
преди 1 час
До: cyclop Не знам ти кажи ? Русия не направи ли точно това ?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 20 rate down comment 9
dean.jordanov
преди 1 час
До: Скъсана_Ушанказащо Русия и САЩ да имат а Иран да няма? Това никой не може да го обесни.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 11 rate down comment 20
гъбко
преди 2 часа
На дебеличкият Орбан , още 2021 му предложиха да напусне ЕС , след като има такива фундаментални различния с 26 държави и не може да намери общ път и сговор . За всички ще е по-добре да напуснат . Сега то хубост на сила не става ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 13 rate down comment 38
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
Тоест, я да видим сега кой подкрепя ислямския радикализъм и тероризъм? Или си мислят, че със сладки думи и изяеления ще им се размине кошмара, който предстои, я случай, че тия ислямски терористи се сдобият с ядрено оръжие, ли?? Бомбене до изтриване до нула на ядрените им съоръжения и смяна на режима! Друг изход НЯМА.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 12 rate down comment 25
khao
преди 2 часа
До: cyclop любимия ти руски диктатор какво мисли по темата,а?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 44 rate down comment 11
cyclop
преди 3 часа
Любопитно... Или не е ОК да нападаш суверенна държава поради притеснения за сигурността ти... Или е ОК нападаш суверенна държава поради притеснения за сигурността ти...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
