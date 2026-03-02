Европейските индекси поемат рязко надолу след ударите на САЩ и Израел срещу Иран*

Европейските индекси започват седмицата на червено, докато инвеститорите по света реагират на широкомащабните атаки на САЩ и Израел срещу Иран през уикенда, предава CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 спада с 1,85% до 622,11 пункта, като всички основни борси и сектори, с изключение на цените на петрола и газа, отбелязват спад.

Германският показател DAX се срива с 2,26% до ниво от 24 713,11 пункта, а френският измерител САС 40 – с 1,95% до ниво от 8413,42 пункта.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 спада с 0,97% до ниво от 10 805,16 пункта.

В същото време акциите на норвежките износители на петрол и газ Vår Energi и Equinor са на върха на Stoxx 600, като акциите им поскъпват с по над 9% на фона на нарастващите опасения относно глобалните енергийни доставки.

Европейските акции в сектора на отбраната също отбелязват силен ценови ръст. Книжата на италианския аерокосмически гигант Avio поскъпват с 8,4%, на британската компания BAE Systems – с 6,8%, на шведския производител на изтребители Saab - с почти 7%. Акциите на италианската Leonardo и германската Renk поскъпват с по над 6%.

Компаниите, свързани с туристическия сектор, отчитат негативна сесия. Акциите на Carnival PLC, англоамериканският оператор на круизни линии, поевтиняват със 7,6%, а тези на International Consolidated Airlines се сриват с 7,3%. Цената на книжата на TUI AG спада с повече от 6,7%, а на Lufthansa - с 6,3%.

В събота САЩ и Израел предприеха съвместна военна операция срещу Иран, а американският президент Доналд Тръмп призова иранците да свалят правителството си. Иран отвърна с атаки срещу Израел и страните от Персийския залив.

Ударите срещу Иран доведоха до смъртта на върховния лидер на страната аятолах Али Хаменей, като САЩ и Израел призоваха иранските граждани да се възползват от възможността да свалят режима.

Пазарите са нестабилни на фона на противоречиви съобщения за преговорите между Иран и САЩ. Държавните облигации преминаха от повишения към понижения, след като Wall Street Journal съобщи, че Иран е направил нов опит да възобнови ядрените преговори със САЩ. Шефът на националната сигурност на Иран Али Лариджани обаче заяви, че страната няма да преговаря.

*Данните са актуални към 10:50 ч. българско време.