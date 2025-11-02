От Евровизия до олимпийски игри - Русия връща съветската традиция за паралелен свят

От началото на пълномащабната война в Украйна западният свят започна да изолира Русия от спортни и културни събития. Тогава Москва се върна към традиции от времето на СССР и започна да създава свой паралелен свят, пише CNBC.

През 2023 година в отговор на забраната за участие в олимписки игри на руските отбори (допускани бяха само индивидуални играчи, но състезаващи си под международен флаг), Москва обяви за организиране на "Игрите на световното приятелство". По-късно обаче ги отложи, защото нямаше записани достатъчно състезатели и темата не беше повдигната отново.

През 2025 година организира свой конкурс за песен по подобие на Евровизия - Интервизия, в който участваха представители от 23 държави, сред които и от САЩ, но малко преди да излезе на сцената, беше обявено, че няма да участва заради политически натски. Надпреварата беше спечелена от Виетнам. Руски медии съобщиха, че директното излъчване е гледано от 4 милиарда зрители по света.

Този конкурс за песен не е нова идея за противопоставяне на Запада - за първи път той се провежда в Чехословакия в периода 1965 - 1968 година, предложен от тогавашния съветски лидер Леонид Брежнев. След това се организира още веднъж - в полския град Сопот от 1977 година до 1980 година. Правилата са подобни на Евровизия - всяка страна от "приятелския кръг" може да изпрати свой представител, а жури определя победителя.

Антон Барбашин, политически анализатор и редактор на сп. Riddle, коментира пред CNBC, че повечето руснаци смятат, че страната им несправедливо е изключена от повечето международни събития. Те подкрепят тези "заместители" като алтернатива, или "по-добре от нищо".

За по-старото поколение те са напомняне на събитията, организирани в СССР, и всъщност руският президент Владимир Путин ги представя именно по този начин - въщане на старите традиции, както и "заместването на вноса", заради "русофибията" по света и западната хегемония.

Според анализатори тези събития са начин Русия да организира "нещо приятелско, нещо международно", залагайки най-вече на идеята за упадъка на Запада и за създаването на многополюсен свят. Това има значение за вътрешната публика, но и също така очакванията са, че при първа възмоност Русия отново ще се върне и ще участва в западите събития.

Антон Барбашин напомня световното по футбол през 2018 година, което беше определено за едно от значимите събития в страната, а връзките със Запада - винаги са били на първо място.