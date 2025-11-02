IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
От Евровизия до олимпийски игри - Русия връща съветската традиция за паралелен свят

Според руските медии техният вариант на Евровизия ебил гледан от 4 млрд. зрители по света

18:21 | 02.11.25 г. 3
Снимка: Bloomberg LP
От началото на пълномащабната война в Украйна западният свят започна да изолира Русия от спортни и културни събития. Тогава Москва се върна към традиции от времето на СССР и започна да създава свой паралелен свят, пише CNBC.

През 2023 година в отговор на забраната за участие в олимписки игри на руските отбори (допускани бяха само индивидуални играчи, но състезаващи си под международен флаг), Москва обяви за организиране на "Игрите на световното приятелство". По-късно обаче ги отложи, защото нямаше записани достатъчно състезатели и темата не беше повдигната отново.

През 2025 година организира свой конкурс за песен по подобие на Евровизия - Интервизия, в който участваха представители от 23 държави, сред които и от САЩ, но малко преди да излезе на сцената, беше обявено, че няма да участва заради политически натски. Надпреварата беше спечелена от Виетнам. Руски медии съобщиха, че директното излъчване е гледано от 4 милиарда зрители по света. 

Този конкурс за песен не е нова идея за противопоставяне на Запада - за първи път той се провежда в Чехословакия в периода 1965 - 1968 година, предложен от тогавашния съветски лидер Леонид Брежнев. След това се организира още веднъж - в полския град Сопот от 1977 година до 1980 година. Правилата са подобни на Евровизия - всяка страна от "приятелския кръг" може да изпрати свой представител, а жури определя победителя.

Антон Барбашин, политически анализатор и редактор на сп. Riddle, коментира пред CNBC, че повечето руснаци смятат, че страната им несправедливо е изключена от повечето международни събития. Те подкрепят тези "заместители" като алтернатива, или "по-добре от нищо".

За по-старото поколение те са напомняне на събитията, организирани в СССР, и всъщност руският президент Владимир Путин ги представя именно по този начин - въщане на старите традиции, както и "заместването на вноса", заради "русофибията" по света и западната хегемония.

Според анализатори тези събития са начин Русия да организира "нещо приятелско, нещо международно", залагайки най-вече на идеята за упадъка на Запада и за създаването на многополюсен свят. Това има значение за вътрешната публика, но и също така очакванията са, че при първа възмоност Русия отново ще се върне и ще участва в западите събития.

Антон Барбашин напомня световното по футбол през 2018 година, което беше определено за едно от значимите събития в страната, а връзките със Запада - винаги са били на първо място.

Последна актуализация: 18:21 | 02.11.25 г.
санкции срещу Русия Евровизия спорт икономиката на Русия
3
rate up comment 1 rate down comment 0
Скъсана_Ушанка
преди 25 минути
Точно така, от кочччината ще почнат да идват същите новини, като от С.Корея и лак били кацали на слънцето...:))) Няма такива глуупаци! А редовия русня пияндур ще продължава да мълчи, докато го правят на изтривалка.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 1 rate down comment 2
wart
преди 54 минути
Така е било от векове погледнете историята на Англосаксонците от една бедна страна която няма нищо - Англия с построяването на кораби които са научили от викингите след пиратството грабежи , на Испанските , Fренските , Португалските търговски кораби и с колонизация на планетата стават Велика Империя и не допускат друга да има . И всичко това продължава от векове .
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 1 rate down comment 3
RoyBatty
преди 1 час
ДА! Зле е положението. Вместо разбиране на другия и разговор има изграждане на стени! Ограничаване на "лошия"! Едно време Рейгън стана известен с речта си, в която каза "г-н Горбачов разбийте стената!". "Mr.Gorbachov tear down the WALL"! ... A сега предишните, който искаха да няма стени започнаха да изграждат стени! ... Преди имаше "западно влияние" и cancel на "повлияните", Сега има "руски проксита" и cancel - на несподелящите новата "априлска линия на партията"! ... Тоталитаризъм?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
