Третият филм от поредицата "Аватар" донесе приходи от 345 млн. долара в първия си уикенд

Третият филм от поредицата „Аватар“ на режисьора Джеймс Камерън събра около 345 млн. долара приходи от продажби в световния боксофис в първия уикенд след излизането си, съобщи дистрибуторът Walt Disney, цитиран от Ройтерс.

Приходите от продажби на билети за „Аватар: Огън и пепел“ са в унисон с прогнозите преди уикенда за най-малко 340 млн. долара.

Американският и канадският бокс офис са съставлявали 88 млн. долара от общите продажби, уточни Disney.

Зоуи Салдана и Сам Уортингтън озвучават главните герои в поредицата „Аватар“ – историята за племето Нави, което е принудено да се бори, за да защити рода и планетата си.

Първият филм „Аватар“, който излезе през 2009 г., е на първо място в бокс офис класациите на всички времена с приходи от 2,9 млрд. долара от продажби на билети в света. През 2022 г. продължението „Аватар: Природата на водата“ зае трето място с приходи от 2,3 млрд. долара.

По-рано тази седмица стана ясно, че режисьорът Джеймс Камерън официално се е присъединил към клуба на милиардерите с нетно състояние в размер на 1,1 млрд. долара по данни на Forbes.

Това прави 71-годишният режисьор едва петият филмов творец, постигнал статут на милиардер, заедно с Джордж Лукас, Стивън Спилбърг, Питър Джаксън и Тайлър Пери, съобщава Euronews.

Forbes отбелязва, че режисьорът на филмите „Терминатор“, „Пришълците“, „Титаник“ и „Аватар“ е единственият режисьор, който е придобил по-голямата част от милиардерския си статус чрез печалбата от филмите си, които са донесли общо почти 9 млрд. долара в световния боксофис.

Камерън остава единственият режисьор, направил три филма, всеки от които е спечелил повече от 2 млрд. долара в световен мащаб: „Титаник“ (1997), „Аватар“ (2009) и „Аватар: Пътят на водата“ (2022).

Планира се още два филма от поредицата „Аватар“ да излязат през 2029 г. и 2031 г.