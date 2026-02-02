Отчетът на Disney надмина очакванията благодарение на стрийминга и тематичните паркове

Приходите на Disney за последното тримесечие на миналата година надхвърлиха очакванията на анализаторите от Wall Street, подпомогнати от сегмента с тематични паркове, курорти и круизи, предава CNBC.

Сегментът „Преживявания“ за първи път е регистрирал тримесечни приходи от над 10 млрд. долара. Местните тематични паркове са достигнали приходи от 6,91 млрд. долара, а международните паркове - 1,75 млрд. долара, като и двете цифри са със 7% по-високи в сравнение със същия период на предходната година.

Нетната печалба за тримесечието, приключило на 27 декември, възлиза на 2,48 млрд. долара или 1,34 долара на акция - спад спрямо отчетените 2,64 млрд. долара или 1,40 долара на акция за същия период на предходната година.

Общите приходи за фискалното тримесечие на Disney възлизат на 26 млрд. долара - ръст от 5% на годишна база.

В прогнозата си за фискалната 2026 г. компанията съобщи, че е напът да изкупи акции на стойност 7 млрд. долара. Очакват се също двуцифрен ръст на коригираната печалба на акция и оперативни приходи на стойност 19 млрд. долара.

За следващото фискално тримесечие Disney очаква подразделението за стрийминг, включващо Disney+ и Hulu, да отбележи около оперативна печалба за 500 млн. долара или увеличение с около 200 млн. долара спрямо същия период на миналата година.

Сегментът „Преживявания“ обаче се очаква да отчете „умерен“ ръст на оперативната печалба поради международни предизвикателства за посещаемостта на тематичните паркове, както и разходи преди старта на новата Disney Cruise линия и преди откриването на World of Frozen в Disneyland Paris.

В търсене на наследник

На фона на отчета на Disney в понеделник стои въпросът кой ще бъде избран за наследник на главния изпълнителен директор Боб Айгър.

Това е вторият път, когато Disney избира заместник на Айгър, след като през 2020 г. назначи Боб Чапек на длъжността, а през 2022 г. го уволни, връщайки Айгър на върха.

След публикуването на финансовите резултати на компанията финансовият директор Хю Джонстън отказа да коментира темата.

Съветът на директорите на Disney се събира тази седмица и се очаква решението за наследник на Айгър да бъде взето в идните дни. Компанията по-рано съобщи, че ще обяви новия главен изпълнителен директор през първото тримесечие на тази година.

Двама от заместниците на Айгър - Джош Д’Амаро, председател на Disney Experiences, и Дейна Уолдън, съпредседател на Disney Entertainment - се смятат за фаворити в надпреварата за поста.