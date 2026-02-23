Анимацията „Шампион по природа“ поведе боксофиса в САЩ

Анимацията „Шампион по природа“ успя да изпревари „Брулени хълмове“, заемайки първото място в боксофис класацията в Северна Америка, съобщава Associated Press.

Според оценките на студиата от неделя „Шампион по природа“ на Sony Pictures Animation е събрал 17 млн. долара, а „Брулени хълмове“ на Warner Bros. – 14,2 млн. долара. И двата филма бяха втори уикенд на екран.

Като цяло уикендът за кината в цялата страна бе спокоен, като всички нови филми стартираха с приходи от под 10 млн. долара. Тези резултати важат за продължението на филма „Мога само да си представя 2“, черната комедия на Глен Пауъл How to Make a Killing и хоръра Psycho Killer, който в момента има 0% рейтинг в Rotten Tomatoes. Един светъл лъч в кината беше документалният филм на Баз Лурман EPiC: Elvis Presley in Concert, който спечели 3,3 млн. долара от само 325 киносалона в ограниченото си IMAX разпространение. Филмът ще бъде разпространен в цялата страна на 27 февруари.

„Тези малко по-бавни уикенди могат да бъдат неограничена възможност“, казва Пол Дергарабедиан, ръководител на пазарните тенденции в Comscore.

„Шампион по природа“ отбеляза лек спад на приходите от 38% през втория си уикенд в кината, което студиото приписа на положителните отзиви. Продуцираният от Стивън Къри филм за малко козле с големи спортни мечти (озвучен от Кейлъб Маклафлин от Stranger Things) е генерирал над 58,3 млн. долара. На световно ниво общите приходи достигат 102,3 млн. долара.

В същото време „Брулени хълмове“ отбеляза спад на приходите от 57% спрямо премиерата си миналия уикенд, като общите приходи в САЩ достигат 60 млн. долара. На международно ниво филмът добави още 26,3 млн. долара, с което общите му приходи на световно ниво достигат 151,7 млн. долара при бюджет на продукцията от 80 млн. долара. Най-големият международен пазар на филма продължава да бъде Великобритания, като само там е генерирал 22,5 млн. долара.

Трето място за уикенда зае „Мога само да си представя 2“ на Lionsgate и Kingdom Story, продължение на филма с Денис Куейд от 2018 г., който спечели 86 млн. долара при бюджет от 7 млн. долара. Продължението стартира с приходи за 8 млн. долара, което е далеч от дебюта на първия филм от 17 млн. долара, макар че това съответства на очакванията. Той получи рядко срещаната оценка A+ CinemaScore.

„Престъпление 101“ на Amazon и MGM отбеляза спад от 59% през втория си уикенд, събирайки 5,8 млн. долара и заемайки четвърто място. Трилърът с Крис Хемсуърт и Марк Ръфало вече е събрал 24,7 млн. долара при бюджет от 90 млн. долара. „SOS“ затвори челната петица с 4,5 млн. долара.

Боксофис приходите за тази година са с около 5% по-високи от миналата година и Дергарабедиан очаква нещата да започнат да се подобряват, когато „Писък 7“ излезе следващия уикенд.

„Боксофисът премина през нещо като скоростно влакче“, каза той.