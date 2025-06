Финтех, е-commerce решения, AI и e-mobility – на Tech Of Tomorrow 2025

Над 20 лектори от водещи компании, четири тематични панела и над 200 гости от технологичната и бизнес общност. Това са числата, които стоят зад тазгодишното издание на водещата технологична конференция Tech of Tomorrow 2025, която се организира от Investor.bg. Тя ще се проведе на 17 юни в Интер Експо Център в София и ще обърне внимание на изкуствения интелект (AI), облачните услуги, финтех иновациите, електронната търговия и темата за електрическата мобилност (e-mobility).

Конференцията ще бъде открита в 13:30 часа, а в тематичните четири панела публиката ще чуе реални бизнес решения и успешни примери за прилагане на новите технологии от водещи експерти в страната.

Първият панел на Tech Of Tomorrow ще бъде посветен на бизнес приложенията на изкуствения интелект и облачните решения. В дискусията ще бъдат разгледани конкретни примери за автоматизация на процеси, интегрирането на AI модели, както и практическите приложения на облачната технология. Модератор на дискусията ще бъде технологичният редактор на Investor.bg и водещ на предаването UpDate по Bloomberg TV Bulgaria Елена Кирилова.

Вторият панел ще се фокусира върху темите финанси, дигитализация и киберсигурност. С бързия ръст на онлайн търговията, теми като онлайн разплащания, дигитализация, финтех решения, защита на клиентски данни и иновативни дигитални услуги са по-актуални от всякога. Представители на финансови институции и технологични компании ще дискутират какви са тенденциите и очакванията за иновации в тази сфера. Модератор на дискусията ще бъде главният редактор на Investor.bg Десислава Попова.

Третият панел ще постави на преден план темата за технологиите в e-commerce сектора. От дизайн на потребителски интерфейс до оптимизация на електронни магазини – едни от водещите експерти в сектора ще представят съвременни решения за по-добро потребителско изживяване, софтуерна интеграция между различни системи, както и ключови подходи за подобряване на онлайн присъствието чрез SEO и UX практики. Модератор на панела ще бъде Елена Кирилова.

Четвъртият панел на технологичната конференция ще бъде посветен на темата e-mobility. Негов модератор ще бъде Константин Томов – главен редактор на Automedia.bg и автор и продуцент на автомобилното предаване „Колела“ по Bulgaria ON AIR. Kак електрическите и автономни превозни средства, свързаните градски решения и устойчивите практики навлизат в ежедневието ни, каква ще бъде ролята на технологиите в съвременния град и как бизнесът се адаптира към новите реалности на транспортната и енергийна инфраструктура – отговори на тези и още въпроси ще даде Tech of Tomorrow на 17 юни в Интер Експо Център.

Кои са лекторите на технологичната конференция и къде да се регистрирате, за да присъствате безплатно на събитието – вижте на Investor Media PRO.

Основни партньори на Tech of Tomorrow са: Пощенска банка, A1, MFG, Shelly Group, Lirex, Fsas Technologies и Сирма.

Партньори на проекта са: Travel by electric, Nova Translate, Ruven Trans и Столето.

Tech of Tomorrow се организира с подкрепата на: Devin, Ведра Кафе, print.bg, Phi Cocktail Bar, DiKa.

Институционални партньори са: Българска Финтех Асоциация, BESCO, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация за рисково и дялово инвестиране, Българска e-commerce асоциация, Sofia Tech Park, SeeNext.

Медийни партньори на Tech of Tomorrow са Bloomberg TV Bulgaria, Bulgaria ON AIR, Automedia.bg, Dnes.bg, Webcafe.bg, Money.bg, Dir.bg, медийната платформа Zone4Tech.bg и нейните подкасти „ТЕХните истории" и „ТЕХнически погледнато", See News, The Recursive, Divna.Tech, UX България и puzl coworking.