Над 20 технологични лидери и визионери ще участват в Tech of Tomorrow на 17 юни

Кои ще бъдат водещите сили в технологичната трансформация на бизнеса през следващите пет години? Какъв ще е реалният отпечатък на изкуствения интелект върху индустриите? Отговорите на тези и още актуални въпроси ще търсят някои от най-влиятелните професионалисти в сферата на технологиите, които се събират на сцената на Tech of Tomorrow 2025 на Investor.bg.

Конференцията ще се състои на 17 юни от 13:30 часа в Интер Експо Център в София и ще събере водещи специалисти, визионери и бизнес лидери от компании като Salesforce, Сирма, Shelly Group, eBag, Travel by Electric, AMPECO, Vivacredit, Stenik, SoftwareOne Bulgaria, LIREX, Пощенска банка и други. Авторитетните имена зад панелите гарантират, че конференцията ще предложи не просто разговори, а реална картина за това как новите технологии вече променят света около нас.

С откриващ блиц разговор между технологичния редактор на Investor.bg Елена Кирилова и Александър Китов, вицепрезидент по продуктово развитие в Телерик Академия, ще бъде поставен акцент върху изкуствения интелект – не като абстрактна концепция, а като конкретна бизнес реалност.

След това конференцията ще продължи с първи панел с модератор Елена Кирилова: „AI & cloud решения за бизнеса“. На сцената ще се качат Чавдар Симеонов, търговски директор на SoftwareOne Bulgaria, Ралица Карамфилова, ръководител "Стратегическо развитие" в LIREX, Димитър Димитров, изпълнителен директор на SocialScore, Сергей Пунчев, основател на PUNCHev Group и Аделина Георгиева, регионален мениджър "Продажби", Fsas Technologies (Fujitsu). Те ще представят реални примери от ползите при интеграцията на изкуствения интелект и използването на cloud системи за оптимизационните цели на бизнеса.

Вторият панел ще се фокусира върху темите финанси, технологии и киберсигурност. Момчил Зарев, главен директор „Растеж“ в Сирма Груп Холдинг, ще говори за новите модели в сектора, докато маркетинг експертът Николай Събев ще обърне внимание на ключовата роля на защитата на потребителските данни в дигиталната икономика. Към тях ще се присъединят и Борислав Диков, директор управление „Дигитално банкиране и иновации“ в Пощенска банка, и изпълнителният директор на Вива Кредит Константин Костадинов. Те ще анализират как новите решения правят разплащанията по-бързи, по-умни и по-сигурни в света на електронната търговия. Модератор на дискусията ще бъде Десислава Попова, главен редактор на Investor.bg.

E-commerce технологиите ще бъдат във фокуса на третия панел с участието на Милен Донев, основател на UX Bulgaria, Благовест Йорданов, управляващ партньор на ID Consult, Димитър Димитров, партньор в Stenik, Александру Урсу, регионален мениджър „Клиенти“ в Salesforce, и Росен Георгиев, главен продуктов директор в eBag, които ще покажат как дигиталните платформи могат да се превърнат в по-ефективни, по-интуитивни и по-сигурни пространства за онлайн пазаруване.

Финалният панел „E-mobility“ ще ни пренесе в следващото десетилетие на мобилността. Под модераторството на Константин Томов – водещ на „Колела“ по Bulgaria ON AIR и главен редактор на Automedia.bg, експертите ще обсъдят технологиите за автономно управление, електрическите зарядни станции, електрическите автомобили и как те оформят интелигентния и устойчив град на утрешния ден. Участниците в този панел са Деница Даверова, изпълнителен директор на Travel by Electric, Петър Николов, ръководител „Глобални продажби“ в AMPECO, Мирчо Мирев, ръководител отдел „Интеграции“ в Shelly Group, Димитър Костадинов, основател на BG Charge Systems, и Милен Сталев, ръководител „Продажби на товарни автомобили и автобуси“ в Силвър Стар.

За поредна година Tech of Tomorrow 2025 се фокусира върху споделения опит за технологии, трансформиращи бизнеса, създавайки условия за нови контакти, идеи и бъдещи партньорства. Събитието ще се проведе на 17 юни в Интер Експо Център, София. Повече информация за програмата и как да се регистрирате за присъствие на събитието ще откриете на Investor Media Pro.

