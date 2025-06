Китай се изправя срещу САЩ в надпреварата за мозъчни импланти

Първото клинично изпитване в Китай на технология, която позволява сигнали от мозъка да контролират външно устройство, се оказа успешно, което прави страната втората след САЩ, достигнала този етап, предава Bloomberg, цитирайки Global Times.

Китайски изследователи са използвали мозъчно-компютърен интерфейс (BCI) – безжичен инвазивен имплант – при пациент с тетраплегия през март, съобщава англоезичният вестник. Само няколко седмици след операцията пациентът е бил в състояние да играе състезателни игри и шах на компютър, използвайки само ума си, за да контролира електронните устройства, се казва в статията, цитираща изявление на Center for Excellence in Brain Science and Intelligence Technology в Шанхай.

BCI е нова технология, която помага за възстановяване на функционалността на хора с парализа, а Neuralink, съоснована от Илон Мъск, е в челните редици на тази научна дейност. Имплантът, използван в китайското проучване, е най-малкият в света досега, с диаметър 26 милиметра и дебелина по-малко от 6 милиметра, съобщава Global Times, добавяйки, че той е над 100 пъти по-гъвкав от разработения от Neuralink.

За следващия етап екипът планира да даде възможност на пациента да управлява роботизирана ръка, използвайки мислите си, за да извършва по-сложни физически действия, като хващане и държане на чаша. Центърът стартира проучването в сътрудничество с болницата Huashan на университета Fudan.

През последните месеци Пекин съобщи за някои експерименти с импланти, проведени от стартъпи, но клиничното проучване показва, че Китай е в оспорвана надпревара със САЩ в разработването на тази авангардна технология. Центърът заяви, че системата BCI може да получи одобрение от властите и да бъде пусната на пазара още през 2028 г.