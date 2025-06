Tech of Tomorrow започва с ексклузивен разговор с Александър Китов за бъдещето на AI

Какво наистина може да направи изкуственият интелект (AI) за бизнеса – и какво още не може? Tech of Tomorrow 2025 ще започне на 17 юни в Интер Експо Център, София, с ексклузивен блиц разговор между Александър Китов, вицепрезидент „Продукти“ в Телерик Академия – една от водещите институции за технологично обучение у нас, и Елена Кирилова, технологичен редактор на Investor.bg и водеща на предаването за високи технологии UpDate по Bloomberg TV Bulgaria.

Началото ще бъде поставено в 13:35 ч. на голямата сцена на събитието, а фокусът ще бъде върху реалната стойност на AI днес, както и върху рисковете, които бизнесът трябва да разбере и управлява. Александър Китов ще говори не само от името на един от пионерите в обучението на дигитални кадри у нас, но и в чисто стратегически аспект. Как бизнесът мисли за AI, къде са пречките и възможностите? От образованието до внедряването, от потенциала до етиката - блиц разговорът обещава да хвърли светлина върху това какво следва за технологиите и за хората, които ги развиват.

Веднага след разговора ще започне и първият от общо четирите дискусионни панела на конференцията - “AI & cloud решения за бизнеса”, последван от “Финанси, технологии и киберсигурност”, “E-commerce tech”, “E-mobility”. В тях участие ще вземат над 20 технологични лидери и визионери от компании като Сирма, Shelly Group, eBag, Travel by Electric, AMPECO, Viva Credit, Stenik, SoftwareOne Bulgaria, LIREX, Пощенска банка и други.

Повече подроности за програмата на Tech of Tomorrow 2025 и как да се регистрирате за присъствие на събитието ще открите на Investor Media PRO.

Основни партньори на Tech of Tomorrow са: Пощенска банка, A1, MFG, Shelly Group, Lirex, Fsas Technologies и Сирма.

Партньори на проекта са: Travel by electric, Nova Translate, Ruven Trans, BG Charge Systems и Столето.

Tech of Tomorrow се организира с подкрепата на: Devin, Ведра Кафе, print.bg, Phi Cocktail Bar, DiKa.

Институционални партньори са: Българска Финтех Асоциация, BESCO, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация за рисково и дялово инвестиране, Българска e-commerce асоциация, Sofia Tech Park, SeeNext.

Медийни партньори на Tech of Tomorrow са: Bloomberg TV Bulgaria, Bulgaria ON AIR, Automedia.bg, Dnes.bg, Webcafe.bg, Money.bg, Dir.bg, медийната платформа Zone4Tech.bg и нейните подкасти „ТЕХните истории" и „ТЕХнически погледнато", See News, Kaldata, The Recursive, Divna.Tech, UX България и puzl coworking.