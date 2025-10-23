IBM разочарова с по-слаби резултати на Red Hat и софтуерния си бизнес

International Business Machines (IBM) отчете разочароващи приходи в две ключови софтуерни категории, включително във внимателно следеното ѝ звено Red Hat. Това предизвика притеснения сред инвеститорите, които виждат тези бизнеси като съществени за растежа на компанията, пише Bloomberg.

Приходите от продажби на подразделението за хибридни облаци, което включва Red Hat, са се увеличили с 14% - забавяне спрямо предходния период и под средната прогноза на анализаторите за 16%. Софтуерът за обработка на трансакции, който работи с търговски данни предимно на мейнфрейм компютри, произведени от IBM, е записал 1% спад на приходите.

Въпреки че приходите са се забавили, „се чувстваме много добре относно възможностите за растеж на Red Hat като цяло“, коментира главният финансов директор Джим Кавано. Подразделението помага на клиенти да управляват своите данни и приложения на различни видове компютърно оборудване.

Цената на акциите на IBM се повиши тази година, благодарение на ентусиазма на инвеститорите за софтуерния бизнес, който се подхранва от придобитите подразделения Red Hat и HashiCorp. Главният изпълнителен директор Арвинд Кришна помогна на звеното да се превърне в най-големия бизнес на IBM, особено след като през последните години консултантският бизнес беше засегнат от опасенията на клиентите за икономиката като цяло. През тримесечието общите приходи от софтуер са се увеличили с 10 на сто до 7,21 млрд. долара, което е в съответствие с прогнозите.

Въпреки това резултатите показват, че органичният растеж на софтуера се забавя, пише Анураг Рана, анализатор на Bloomberg Intelligence. Инвеститорите вероятно ще се съсредоточат върху негативните резултати на Red Hat и обработката на трансакции, допълва анализаторът на Evercore ISI Амит Дарянани.

За годината, приключваща през декември, IBM очаква свободният ѝ паричен поток да е около 14 млрд. долара, над средната прогноза на анализаторите за 13,5 млрд. долара. Приходите ще се увеличават с темп над 5% при постоянни валути, допълни компанията, като това също е в съответствие с прогнозите. IBM продължава да прогнозира „около 14-16% ръст за Red Hat, макар и в долния край“ на диапазона, коментира Кавано по време на разговор с анализатори след излизането на резултатите.

Цената на акциите на IBM се понижи с 5,5% по време на следборсовата търговия, след като затвори на ниво от 287,51 долара в Ню Йорк. От началото на годината стойността на книжата се е повишила с 31%.

Общите приходи от продажби са нараснали с 9,1% до 16,3 млрд. долара за периода, завършващ на 30 септември. Като се изключат някои елементи, печалбата е достигнала 2,65 долара на акция. Средната прогноза на анализаторите беше за 2,41 долара на акция при 16,1 млрд. долара приходи.

Резервациите на бизнеса на IBM с изкуствен интелект са надхвърлили 9,5 млрд. долара от средата на 2023 г., обяви компанията. Това е увеличение спрямо сумата от 7,5 млрд. долара, която IBM разкри при представянето на отчета си през юли. Около 80% от резервациите идват от консултантското звено, а останалите – от софтуера.

Компанията наблюдава как все повече от резервациите ѝ се превръщат в приходи, докато клиентите въвеждат проекти с изкуствен интелект в производство, посочва Кавано. Това помага за „промяна“ в растежа на консултантския бизнес, добавя той.

Приходите от консултантски услуги са се увеличили с 3,3% до 5,32 млрд. долара през тримесечието, а това е малко над очакванията. Приходите от инфраструктура са скочили със 17% до 3,56 млрд. долара, подхранвани от продажбите на новите модели мейнфрейм сървъри z17 на IBM през второто тримесечие.