Боян Дафов: На АІ често се приписва прекомерна значимост

Дигиталният капитал е ключовият фактор за разбирането на процесите в изкуствения интелект и на съвременната технологична надпревара. Това е понятие, което в академичните среди се обсъжда повече от 15 години. Това коментира Боян Дафов, изследовател и преподавател, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Наред с финансовия и производствения капитал, вече се налага трета категория - дигиталният капитал, който включва ресурсите, нужни за създаването на AI модели. „Данните са най-важният елемент. Звучи странно за много хора, но те са капитал, защото самонарастват. Присвояването на данните позволява създаването на още по-големи модели,“ каза Дафов.

Според него на изкуствения интелект често се приписва прекомерна значимост, което води до „есхатологично мислене“. Дафов подчерта, че има два основни пътя за развитие на AI - „инхаус“ модели, които изискват огромни ресурси, или прикачване към вече изградена екосистема.

Той смята, че за повечето компании изкуственият интелект трябва да остане инструмент за подобряване на работата, а не финална цел сам по себе си. Дафов допълни, че не вярва в достигането на „сингулярност“, при която AI да замени хората интелектуално.

Той отбеляза, че сегашните AI системи представляват сложни статистически модели, които са изключително ефективни при анализ на вече налична информация. Според Дафов дезинформацията вече е пряко следствие от логиката на дигиталния капитал, а споровете за ефективност и социална справедливост на алгоритмите ще продължат да се засилват.

Гостът подчерта, че поведението на Европа в областта на AI има дълбоки структурни основания. По думите му агресивните инвестиции, необходими за изграждане на собствени модели, са трудни за постигане в рамките на механизма на ЕС, който функционира чрез „негативни консенсуси“.

За разлика от САЩ, където политическата система позволява по-лесно налагане на визия, европейските институции трудно могат да насочат ресурси в огромен мащаб. Дафов посочи и влиянието на „етатизма“ и „старите пари“, които правят по-рисковите инвестиции по-трудни за ЕС.

Целия разговор може да гледате на сайта на Bloomberg TV Bulgaria.