Кои европейски държави обмислят забрана на социалните мрежи за деца?

След въвеждането на забраната за социални мрежи за лица под 16 години в Австралия по-рано този месец, европейските държави се сблъскват с въпроса дали трябва да приложат подобни ограничения, пише Euronews.

От 10 декември австралийските подрастващи на възраст под 16 години вече не могат да създават или поддържат акаунти в платформи като Facebook, X, Threads, Snapchat, Instagram, TikTok, Twitch, Reddit и притежавания от Google YouTube. Ако се установи, че тези платформи нарушават закона, те могат да бъдат санкционирани с тежки глоби в размер до 50 млн. австралийски долара (28 млн. евро).

И така, какво правят европейските държави, за да ограничат достъпа на децата до социалните мрежи? Ето някои от националните мерки, които са или предложени, или вече са в сила на Стария континент.

Дания

През ноември датското правителство обяви, че е постигнало споразумение с всички политически партии за забрана на достъпа до някои социални мрежи за лица под 15-годишна възраст. Според прессъобщение от ноември мярката цели „да защити децата и младите хора в дигиталния свят“ от платформи, които могат да ги изложат на вредно съдържание или функции.

„Децата и младите хора имат нарушен сън, губят вътрешния си мир и концентрация и изпитват нарастващ натиск от дигитални взаимоотношения, в които възрастните невинаги присъстват“, се посочва в изявлението.

Каролин Стейдж, министър на дигиталните въпроси на Дания, заяви пред Associated Press, че приемането на такъв закон вероятно ще отнеме месеци.

Дания разполага с национална система за електронна идентификация и планира да създаде приложение за проверка на възрастта, но Стейдж не уточни как точно ще бъде прилагана евентуалната забрана.

Страната също така е заделила 160 млн. крони (21,4 млн. евро) за 14 инициативи за онлайн безопасност на децата.

Франция

Ан льо Енанф, министър на дигиталните въпроси на Франция, заяви пред френския вестник La Dépêche, че ведомството ѝ иска да внесе законопроект за ограничаване на социалните мрежи за лица под 15 години в първите месеци на 2026 г. Това се случва, след като през септември френска парламентарна комисия публикува доклад, който препоръчва пълна забрана на социалните мрежи за деца под 15 години и предлага дигитален вечерен час за лица под 18 години.

Докладът на комисията беше изготвен по-рано тази година, след като седем френски семейства заведоха дело срещу TikTok през 2024 г., обвинявайки платформата, че излага децата им на съдържание, насърчаващо самоубийства.

Потенциалната забрана е в съответствие с изявленията на френския президент Еманюел Макрон от последните месеци, че ако Европейският съюз (ЕС) не приеме общоевропейска мярка, неговото правителство ще предприеме действия самостоятелно.

„Платформите могат да проверяват възрастта - нека го направят“, написа той в X още през юни.

Във Франция децата под 15 години вече се нуждаят от изрично родителско съгласие, за да открият акаунт в социална мрежа. Родителите могат също така да поискат акаунтът на детето им да бъде закрит.

Испания

Законопроект, който се разглежда от испанските законодатели, предлага децата под 16 години да нямат достъп до социални мрежи, форуми, комуникационни платформи или „каквото и да е виртуално пространство, което включва генеративен изкуствен интелект (GenAI)“, без изрично родителско съгласие.

В „други случаи“ минималната възраст ще бъде 14 години, се посочва в законопроекта, с цел „предотвратяване на рискове, свързани с ранното излагане на неподходящо съдържание, кибертормоз или дигитална експлоатация на лични данни“. Законът не уточнява какви биха били тези други случаи.

Ако бъде приет, законът ще задължи и доставчиците на магазини за приложения да дават на родителите правото да проверяват кои от тях децата им искат да изтеглят.

Скорошно проучване на YouGov показва, че 79% от испанските родители са съгласни с австралийски тип възрастови ограничения за социалните мрежи. Въпреки това един от трима анкетирани смята, че подобно ограничение би било трудно за прилагане в Испания.

Италия

Миналия май италианският парламент внесе законопроект, който може да наложи ограничения за социалните мрежи за деца под 15 години. Законът, който се разглежда от италианския Сенат, включва и разпоредби за ограничаване на т.нар. „kidfluencers“ (деца инфлуенсъри) под 15 години в социалните платформи.

Проектът изисква също платформите да проверяват възрастта на потребителите чрез „mini portafoglio nazionale“ - дигитален портфейл за идентичност, свързан с предстоящата система на ЕС за проверка на възрастта.

Министърът на образованието на Италия Джузепе Валдитара заяви пред вестник Il Foglio, че страната трябва да следва австралийския модел.

От ноември Италия вече има законодателство за проверка на възрастта за сайтове със съдържание за възрастни.

Ограниченията в страната могат да произтекат и от висящ колективен иск, подобен на френския, при който група италиански семейства съдят TikTok и платформите на Meta - Facebook и Instagram. Искът твърди, че над 3,5 млн. деца на възраст между 7 и 14 години използват социални мрежи, въпреки че са твърде малки. Делото трябва да бъде разгледано през февруари.

Една от целите на иска е да принуди технологичните компании да прилагат по-строги практики за проверка на възрастта, за да се гарантира, че по-малко деца под 14 години получават достъп до платформите, според изявление на адвокатската кантора Ambrosio e Commodo.

Гърция

През септември гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис заяви пред Общото събрание на ООН, че страната обмисля забрана на социалните мрежи, подобна на австралийския модел.

„Провеждаме най-големия неконтролиран експеримент върху умовете на нашите деца. Не знаем какви ще бъдат последиците, но сме почти сигурни, че няма да са положителни“, цитират местни медии думите на Мицотакис.

Гърция вече е забранила смартфоните в класните стаи - мярка, която според премиера е имала трансформиращ ефект върху децата. Правителството също така стартира уебсайт миналата година, който дава инструкции на родителите как да активират родителски контрол на iOS и Android устройства.

Гръцкият Kids Wallet - инструмент за родителски контрол, който може да ограничава или блокира достъпа до приложения и онлайн услуги - според информацията ще бъде използван и за проверка на възрастта на по-младите потребители. Устройството, което използва портфейла, може да съхранява самоличността на непълнолетния и да я представя пред компетентния орган за удостоверяване.

Германия

В Германия няма ограничения за социалните мрежи за лица под 16 години - поне засега, според германския парламент.

През ноември правителството съобщи, че е възложило на комисия да проучи дали подобна забрана може да бъде въведена в страната, както и как социалните мрежи влияят по-широко върху германските тийнейджъри. Окончателният доклад се очаква през есента на 2026 г.

Германия разглежда забрана, която да важи за всички непълнолетни и да не допуска изключения дори при родителско съгласие.

Ако германският парламент въведе забрана, тя би предотвратила създаването на акаунти от деца, както в Австралия, което означава, че децата все пак ще могат да разглеждат платформите, но без да са вписани в тях.

Петиция за въвеждане на законова минимална възраст от 16 години за социалните мрежи е събрала над 34 хил. подписа и в момента се разглежда от правителството.