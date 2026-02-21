IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
OpenAI очаква приходите ѝ да надхвърлят 280 млрд. долара през 2030 г.

Подобно на своите конкуренти, OpenAI се надпреварва да убеди повече компании и потребители да плащат за нейните AI услуги

13:30 | 21.02.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
OpenAI прогнозира, че приходите ѝ ще нарастват с бързи темпове през следващите няколко години и ще надхвърлят 280 млрд. долара през 2030 г. Това съобщава Bloomberg, цитирайки пожелали анонимност вътрешни източници.

Прогнозата за приходите отразява силната инерция на OpenAI в продажбите на абонаменти за нейния AI софтуер както към потребители, така и към бизнес клиенти. Компанията наскоро започна да тества и реклами за определени потребители, създавайки нов потенциален източник на приходи.

Главният финансов директор на OpenAI Сара Фрайър наскоро заяви, че годишните приходи на компанията са надхвърлили 20 млрд. долара през 2025 г. спрямо приблизително 6 млрд. долара година по-рано.

Подобно на своите конкуренти, OpenAI се надпреварва да убеди повече компании и потребители да плащат за нейните AI услуги, за да компенсира огромните разходи за чипове, центрове за данни и таланти, необходими за изграждането на технологията ѝ.

OpenAI по-рано съобщи, че е поела ангажимент да инвестира повече от 1,4 трлн. долара в инфраструктура за изкуствен интелект през следващите години. Сега компанията информира инвеститорите, че планира да изразходва около 600 млрд. долара до 2030 г., твърдят източниците.

Последна актуализация: 12:17 | 21.02.26 г.
OpenAI
