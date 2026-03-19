Apple изостава в AI битката – и въпреки това трупа богатство от него

Apple е напът да надхвърли приходи от изкуствен интелект от 1 млрд. долара през тази година – сериозна сума, която показва предимството на компанията в сектора, въпреки че тя все още се затруднява да разработи собствена стратегия в областта на AI, пише Wall Street Journal.

Чатботът Siri все още е слаб според съвременните стандарти за изкуствен интелект. Това, което Apple притежава, а другите играчи в AI областта не, е доминираща позиция в производството на устройства. Независимо колко напредничави са чатботовете на OpenAI, Google, Anthropic и xAI, iPhone все още е основен начин за предоставянето им на потребителите.

Това означава, че те обикновено плащат таксата на App Store, която възлиза на около 30% от абонаментните такси през първата година и 15% годишно след това, въпреки че ставките варират в зависимост от държавата. Приложенията с генеративен AI (GenAI) са платили на Apple близо 900 млн. долара за такси в App Store през 2025 г., според аналитичната фирма AppMagic.

Три четвърти от приходите, които Apple събира от приложенията с GenAI в App Store, идват от ChatGPT, според AppMagic. На второ място, с около 5%, е Grok на xAI. Приходите на Apple от GenAI приложенията са се увеличили от около 35 млн. долара през януари 2025 г. до 101 млн. долара през август. Продажбите са спаднали спрямо върха си, отчасти защото изтеглянията на ChatGPT са намалели, показват данните.

Като дял от общите продажби на Apple 1 млрд. долара е малка сума. Въпреки това приложенията с GenAI са двигател на растежа за бизнеса с услуги на Apple, на който инвеститорите обръщат внимание през последните години, тъй като се разраства по-бързо от продажбите на устройства и се отличава с по-високи маржове на печалбата.

Доминиращият дял на Apple на върха на пазара на смартфони ѝ позволява още един лукс: време да изработи правилно собствената си AI стратегия.

Планът на Apple по отношение на изкуствения интелект противоречи на стратегиите на конкурентите, които харчат стотици милиарди долари за чипове и центрове за данни, за да изграждат авангардни големи езикови модели. Apple харчи само малка част от тази сума, като вместо това се стреми да използва цялата лична информация, която хората съхраняват на своите iPhone-и, заедно с чипове, които сама проектира, за да задвижи стратегия за изкуствен интелект на устройството.

Тази стратегия може да се окаже печеливша, ако, както предполагат някои AI изследователи, достъпът до потребителски данни и строгата защита на личните данни на потребителите превърнат изкуствения интелект на устройството в доминиращия начин, по който те получават достъп до технологията.

Инвеститорите в Apple искат да видят напредък в собствената стратегия на Apple към изкуствения интелект, коментира Чарлз Райнехарт, главен инвестиционен директор на Johnson Asset Management, акционер в Apple. „Ако успеят да действат като платена магистрала за доставчиците на AI, тогава вероятно ще изглеждат добре в дългосрочен план, защото нямат големи капиталови разходи“, добави той.

Приложенията могат да намалят таксите, които плащат на Apple, като изискват от потребителите да се абонират на собствените им сайтове, а не в App Store, макар че това не важи за всеки пазар и не всички предлагат тази възможност. ChatGPT позволява на потребителите да закупят абонамент чрез сайта му, но според тестове на Journal не предлага никакви стимули, като например отстъпка, за избора на тази опция.

Apple от години се затруднява да актуализира Siri, което допринесе за напускането на най-висшия ѝ мениджър в изкуствения интелект Джон Джанандреа миналата година. Siri е изградена върху стара технология. Тя изпълнява основни задачи като настройване на аларма, но не може да запомни разговор. И най-вече, Siri не може да прави задълбочени проучвания или да създава съдържание по начина, по който го правят ChatGPT и други съвременни чатботове.

Apple и Google обявиха през януари, че Gemini ще захранва нова версия на Siri, която ще излезе тази година.

OpenAI иска да поеме контрол над собствената си съдба чрез разработване на устройства. Компанията придоби стартъп за хардуер, съоснован от бивши топ дизайнери на Apple, включително Джони Айв. Други служители са напуснали Apple, за да се присъединят към инициативата.

Илон Мъск флиртуваше с идеята да създаде смартфон в миналото, съобщи The Wall Street Journal, въпреки че през февруари той публикува в социалната мрежа X: „Не разработваме телефон.“

Google е създател на другата доминираща операционна система за смартфони – Android, и произвежда свои собствени смартфони Pixel, които включват AI функции, с които Apple все още не може да се съревновава. Но тези функции не се оказаха достатъчно убедителни, за да накарат потребителите на iPhone да сменят марката.

От своя страна, OpenAI може да установи, че е по-трудно да отнеме пазарен дял от iPhone и да възпроизведе екосистема от устройства, отколкото е за Apple да предостави компетентен изкуствен интелект. Всъщност, OpenAI се опита да изгради своя собствена стратегия за приложения, но приложенията на платформата му не са много полезни в сравнение с тези за смартфони.