Мъск променя правилата на играта с 30% от акциите в IPO-то на SpaceX за дребни инвеститори

Предприемачът Илон Мъск обмисля да отдели до 30% от акциите за първичното публично предлагане (IPO) на компанията си SpaceX за индивидуални инвеститори – поне три пъти повече от обичайния дял за дребни инвеститори, разчитайки вярната му база фенове и други лоялни поддръжници да помогнат за стабилизирането на акциите след дебюта им, съобщава Ройтерс, позовавайки се на запознат с въпроса източник.

Структурата на това, което се очаква да бъде едно от най-внимателно следените IPO-та от години, се отклонява от стандартния сценарий на Wall Street и подчертава решимостта на Мъск да определи както кой притежава SpaceX, така и начина, по който акциите ще се търгуват след публичното предлагане, заявяват лица, близки до структурата, пожелали да останат анонимни, тъй като процесът е поверителен.

Планът на Мъск, представен на Wall Street от финансовия директор на SpaceX Брет Джонсън, съчетава огромното разпределение за дребни инвеститори с необичайно активен подход при избора на банкери, казват източниците. SpaceX възлага на някои фирми тясно определени роли въз основа на лични отношения и минали връзки, вместо да им позволи да се състезават широко за инвеститори, добавят източниците, предупреждавайки, че планът не е окончателен и може да се промени.

Като част от тези усилия, Мъск лично е избрал Bank of America да се фокусира върху разпределянето сред инвеститорите на дребно в страната, според четирима души, запознати с въпроса.

SpaceX не е отговорила на искане за коментар, а Bank of America е отказала такъв.

Компаниите на Мъск отдавна привличат верни последователи сред неинституционалните инвеститори – тенденция, която SpaceX се стреми да използва, докато се подготвя за дебюта си на фондовата борса с оценка, която може да достигне 1,75 трлн. долара.

Дългогодишните последователи черпят увереност от опита на Мъск в преобразуването на индустриите чрез големи, ранни залози, в които другите някога се съмняваха. Той превърна Tesla от нишови електрически автомобили в масово производство и Starlink от скъп експеримент в сателитна мрежа, генерираща парични потоци.

Със SpaceX той превърна компанията в доминираща сила в изстрелването на ракети, напредвайки в амбицията си да направи живота междупланетен.

Очаква се силно търсене от страна на индивидуалните инвеститори

Очаква се търсенето от страна на дребните инвеститори да бъде силно, обхващайки както богати семейни офиси, които подкрепят SpaceX от години, така и по-малки инвеститори, привлечени от компаниите на Мъск, казаха източниците.

„Това е един от онези моменти в живота, в които хората могат да кажат, че просто трябва да се включат“, казва Роуън Тейлър, управляващ партньор в Liberty Hall Capital Partners – компания за частни инвестиции, фокусирана върху аерокосмическата и отбранителната индустрия. Фирмата не участва в IPO-то.

Еуфорията е сравнима с излизането на Google на публичните пазари преди две десетилетия, добавя той. „Интересът е израз на доверието на инвеститорите в Илон Мъск.“

SpaceX залага на това, че е по-малко вероятно тези инвеститори – много от които следят компанията от години на частните пазари – да се втурнат да продават веднага след листването или да се включат в търговия от типа „покачване и захвърляне“, споделят източниците.

При публичното листване компаниите обикновено разпределят не повече от 5% до 10% от акциите за дребни инвеститори.