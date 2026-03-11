SpaceX обмисля листване на Nasdaq, но с ранно включване в основния ѝ индекс

Производителят на ракети и сателити SpaceX на Илон Мъск клони към листване на акциите си на Nasdaq във вероятно най-голямото първично публично предлагане на всички времена, съобщава Ройтерс, позовавайки се на четирима души, запознати с намеренията на компанията.

SpaceX иска да бъде включена рано в индекса Nasdaq 100, правейки това необходимо условие за потенциално листване на борсата, специализирана в технологични компании, казват двама от източниците. Плановете ѝ все още могат да се променят, добавят запознатите, пожелали да останат анонимни, тъй като обсъжданията са поверителни.

Ройтерс вече съобщи, че SpaceX планира IPO още през юни.

Нюйоркската фондова борса също се състезава за листването и нито една от борсите не е била информирана за взето решение, заявиха няколко души.

Nasdaq 100, собственост на Nasdaq, се смята за водещ индекс на сините чипове от големите институционални инвеститори и служи като барометър за състоянието на повечето от най-големите публично търгувани компании в света, включително технологични компании с мегаголяма капитализация като Nvidia, Apple и Amazon.com. Nasdaq 100 отбеляза ръст от около 21% през миналата година, а през тази година досега е с леко понижение.

Nasdaq предложи ново правило миналия месец, което може да ускори добавянето на новолиствани компании с мегаголяма капитализация към индекса Nasdaq 100.

Промени в правилата

Предложената промяна, която все още не е окончателна и може да отнеме няколко месеца, за да влезе в сила, има за цел да привлече високо оценени частни компании като SpaceX, Anthropic и OpenAI, за листване на борсата, заявяват двама от източниците.

Съгласно правилото Fast Entry на Nasdaq, версии на което се обмислят и от някои други индекси, новолистната компания би могла да бъде включена в Nasdaq 100 в рамките на по-малко от месец, ако пазарната ѝ капитализация е сред първите 40 членове на индекса. SpaceX се стреми към оценка от около 1,75 трлн. долара за IPO-то, казва един от източниците, което би я направило шестата по големина компания по пазарна стойност в САЩ въз основа на последните цени на акциите.

Новолистнатите компании в момента трябва да чакат до една година, преди да бъдат допуснати до големи индекси като S&P 500 или Nasdaq 100, като първо трябва да докажат на инвеститорите, че са достатъчно стабилни, за да се справят с обема на поръчките за покупка от институционални инвеститори.

Ползи за компаниите

Приемането в индекс на сините чипове като Nasdaq 100 или S&P 500 дава на компаниите по-голям достъп до институционални инвеститори с дълбоки джобове, които обикновено купуват значителни позиции за собствените си индексни фондове, разширявайки акционерната си база и подобрявайки ликвидността с течение на времето. Макар NYSE да има подобен индекс, който проследява 100-те най-големи американски акции, той не се следи толкова широко от инвеститорите, което прави включването в Nasdaq 100 особено влиятелно за IPO-та на компании с мегаголяма капитализация.

За мениджърите и ранните инвеститори тази по-голяма ликвидност би могла да намали пазарното въздействие на големите поръчки за продажба след изтичане на периодите на блокиране, обикновено 90 до 180 дни след IPO, макар че това не е гаранция, че голяма вълна от продажби от вътрешни лица няма да окаже натиск върху цената на акциите.

SpaceX не е отговорила на запитванията за коментар.

Ройтерс съобщи през февруари, че консултантите на SpaceX са се свързали с големи доставчици на индекси, включително Nasdaq, за да обсъдят включването в ключови индекси по-рано от обичайното.

Очаква се дебютът на SpaceX на фондовата борса да бъде акцентът на една от най-натоварените IPO години напоследък, като няколко високопрофилни компании и стартъпи, подкрепяни от рисков капитал, включително OpenAI и Anthropic, полагат основите за съответните си дебюти.