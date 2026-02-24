Мегалистването на SpaceX прекроява плановете за по-малки IPO-та през 2026 г.

Милиардерът Илон Мъск планира най-голямото първично публично предлагане на акции в историята със SpaceX – чудесна новина за съществуващите инвеститори и банки, които ще спечелят астрономически такси, пише Bloomberg.

Коя група не се радва? Други компании, които имат намерение да листнат акциите си на борсата.

SpaceX може да събере до 50 млрд. долара при листване в САЩ, което потенциално би положило основите за IPO-тата на компаниите за изкуствен интелект Anthropic и OpenAI. И двата стартъпа, които са сред най-високо оценените частни компании в света, са предприели стъпки за публично листване през тази година.

Предвид планирания дебют на производителя на ракети и сателити на Мъск през юни тази и други потенциално мащабни сделки заплашват да доминират вниманието на инвеститорите и да окажат натиск върху компаниите, които обмислят IPO с относително нормален размер.

Магнус Торнлинг, глобален директор за капиталовите пазари в компанията за изкупуване EQT, вижда риск големите мениджъри на активи да не обърнат внимание на по-малките оферти, ако те бъдат организирани твърде близо до огромните технологични IPO-та.

„Не мисля, че бихме искали да сме там и да се конкурираме за внимание“, казва Торнлинг в интервю. Вместо това компанията ще се опита да ускори графиците за IPO-та на дружествата в портфейла си до най-малко месец и половина преди мегасделка като SpaceX, казва той.

Базираната в Стокхолм EQT се готви да листне на борсата акциите на фирмата за управление на отпадъци Reworld и оператора на училищни автобуси First Student в САЩ още през тази година. Групата за частни инвестиции също така е наела консултанти за киберзастрахователя CFC, за да проучи възможността за продажба или IPO, което може да се състои в Лондон или Ню Йорк.

IPO пазарът се възстановява от спада след рекордното набиране на средства по време на пандемията. Набраните 170 млрд. долара през 2025 г., без да се включват фирмите празни чекове и други финансови инструменти, е най-високата сума за последните три години, показват данни, събрани от Bloomberg.

Това обаче е под средната стойност за десетилетието преди пандемията, без да се отчитат рекордните 492 млрд. долара, събрани през 2021 г.

За зрелите фирми, които израстват извън екосистемата на рисковия капитал, и за компаниите за частни инвестиции, чиито дружества в портфейлите достигат края на типичните си инвестиционни цикли, изборът на подходящ момент за дебют на публичния пазар стана по-труден.

„Тече дебат дали тези мега IPO-та ще повлияят на графиците за листване на други кандидати и дали те биха искали да изпреварят това“, казва Пер Чилстром, партньор в адвокатската кантора Baker McKenzie в Ню Йорк, специализирана в капиталовите пазари. Рискът е, че гигантските листвания биха могли да погълнат част от парите, които иначе е възможно да бъдат инвестирани в други сделки, добавя Чилстром.

Т.нар. инвеститори само в дълги позиции, като взаимни или пенсионни фондове, може би нямат друг избор, освен да купят колкото се може повече акции от тези мегасделки. Дали големите мениджъри на активи ще получат акции от листвания като SpaceX и как ще се представят тези книжа след пускането им на пазара ще бъде ключово за печалбите им през тази година, казва Торнлинг.

SpaceX, Anthropic и OpenAI вече са по-големи от 95% от компаниите в американския индекс S&P 500, изчислено въз основа на оценките им на частния пазар, и силно представяне при дебюта им би поставило всеки, който не ги притежава, в изоставаща позиция.

„Когато институциите и дребните инвеститори отворят страницата с акциите, които имат, ще възникне въпросът: „Защо не притежавате тези?“, посочва Дан Клауснер, ръководител на отдела за консултации по публични акции в Houlihan Lokey.

Може да се наложи портфолио мениджърите да намалят позициите си, за да направят място за предстоящите акции на компании с мегаголяма капитализация, казва Клауснер.

„Фондът вероятно не разполага винаги с 1 млрд. долара в брой, така че може да се наложи да продаде някои от печелившите си активи, а това може да има последици за публичните компании“, добавя той.

Освобождаването на средства за инвестиции обаче не е проблем, ако възможността е подходяща.

„Когато има големи сделки – за всички продукти на капиталовите пазари – фондовете могат да направят място за това, което искат да купят“, казва Мат Уорън, съуправител за капиталовите пазари в Америка на Bank of America Corp.

Може да има и положителна страна за компаниите, които променят момента на листването си, за да направят място за технологичните гиганти.

Ако тези големи сделки се търгуват положително, те биха могли да привлекат повече инвеститори на по-широкия IPO пазар, смята Стефан Груфат, глобален ръководител на отдела за капиталови пазари на Deutsche Bank.

„Редица IPO-та традиционно са със среден размер, а взаимните фондове с голям капитал обикновено нямат възможност да участват в тях“, казва той. „Но когато имате IPO-та с голям капитал, които се развиват добре, положителните настроения наистина се разпространяват и отразяват широко.“