SpaceX и xAI се обединиха в компания с оценка от 1,25 трлн. долара

Илон Мъск обединява SpaceX и xAI в сделка, която оценява разширената компания на 1,25 трлн. долара, тъй като най-богатият човек в света се стреми да подхрани все по-скъпите си амбиции в областта на изкуствения интелект и космическите изследвания, съобщава Bloomberg.

Придобиването на xAI беше обявено в изявление на сайта на SpaceX, подписано от Мъск, което потвърждава репортаж на Bloomberg News от по-рано в понеделник.

Сделката дава на SpaceX оценка от 1 трлн. долара, а на xAI – 250 млрд. долара, заявиха запознати с въпроса. Оценката на обединената компания е обявена на служителите в бележка от понеделник, заявиха по-рано някои от тях.

SpaceX заяви, че е придобила xAI, за да „създаде най-амбициозния, вертикално интегриран двигател за иновации на (и извън) Земята, с изкуствен интелект, ракети, интернет в космоса, комуникации директно с мобилни устройства и най-модерната платформа за информация в реално време и свобода на словото в света“.

Компанията все още очаква да проведе първично публично предлагане по-късно тази година, заяви един от източниците. SpaceX планира IPO за до 50 млрд. долара, което би било най-голямата първична продажба на акции досега.

Очаква се акциите на обединената компания да струват по 526,59 долара всяка, според някои от източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като информацията не е публична. Сделката е изцяло с акции, казва един от източниците.

Представителите на SpaceX и xAI не са отговорили веднага на исканията за коментар.

Сделката обединява две от най-големите частни компании в света. xAI набра средства при оценка от 230 млрд. долара през януари, а SpaceX се готви да пристъпи към листване през декември при оценка от около 800 млрд. долара.

Условията на офертата, включително цената и оценката, не бяха разкрити в изявлението на сайта на SpaceX.

В обяснението на мотивите за сделката Мъск заяви в съобщението, че най-евтиният начин за извършване на изчисления с изкуствен интелект в рамките на две до три години ще бъде в космоса.

„Само тази икономическа ефективност ще позволи на иновативните компании да продължат да развиват своите AI модели и да обработват данни с безпрецедентна скорост и мащаб, ускорявайки пробивите в нашето разбиране за физиката и изобретяването на технологии в полза на човечеството“, написа той.

SpaceX иска разрешение да изстреля до 1 млн. сателита в орбита около Земята за реализиране на плана, според подадена в петък молба.

Предложението допълнително заплита различните бизнес начинания на Мъск. Милиардерът придоби социалната медийна платформа Twitter в края на 2022 г., преименува я на X, а след това обедини сайта със стартъпа си за изкуствен интелект xAI в сделка на стойност 33 млрд. долара.

xAI, която управлява и чатбота Grok, е скъпа операция, изразходваща около 1 млрд. долара месечно в услуга на заявената си амбиция да постигне „по-дълбоко разбиране на нашата вселена“.

Сливането с SpaceX обединява капитал, таланти, достъп до изчислителна мощност – и размива корпоративните граници.

За разлика от някои от другите начинания на Мъск, SpaceX се откроява като най-успешния и последователен бизнес. Компанията – единствената американска, която може редовно да изпраща астронавти до и от Международната космическа станция, е ключов доставчик на ракети за изстрелване както за НАСА, така и за Министерството на отбраната на САЩ, което Белият дом преименува на Министерство на войната.

Нарастващите приходи, които генерира от мрежата Starlink с повече от 9000 сателита, са още по-значителни, като вече надхвърлят продажбите от изстрелвания и представляват потенциален източник на финансиране за капиталоемкия бизнес на xAI.

След обявяването на придобиването SpaceX също така отбеляза, че една от ракетите Falcon 9 е претърпяла неизвестен проблем след изстрелването на група сателити Starlink в орбита. Компанията заяви, че макар горната част на ракетата е изстреляла безопасно всички сателити на борда, точно преди корабът да излезе от орбита е настъпила авария.