SpaceX и xAI на Илон Мъск се подготвят за сливане, според Ройтерс

SpaceX на Илон Мъск води преговори с компанията му за изкуствен интелект xAI за потенциално сливане преди евентуалното първично публично предлагане на производителя на ракети и сателити, съобщава Ройтерс.

Сливането на двете компании, на които Мъск е главен изпълнителен директор, би обединило неговите ракети, спътниците Starlink, неговата платформа за социални медии X и чатбота Grok AI в едно цяло, пише информационната агенция, като се позовава на запознати източници, пожелали анонимност.

Акциите на xAI ще бъдат разменени за акции на SpaceX, а на 21 януари в щата Невада са създадени две юридически лица за сделката. В бизнес портала на щата се вижда дружество с ограничена отговорност, в което SpaceX и главният финансов директор Брет Джонсън са управляващи членове, както и още едно, в което Джонсън е посочен като служител.

Мъск, SpaceX, xAI и Джонсън не са откликнали на искания на Ройтерс за коментар.

Някои ръководители на xAI вероятно ще имат възможност да получат пари в брой вместо акции на SpaceX като част от сливането, съобщава още Ройтерс. Все още не е подписано окончателно споразумение, а времето и структурата на трансакцията още не са ясни, казват източниците на агенцията.

SpaceX се стреми към първично публично предлагане, което би набрало над 30 млрд. долара. Така оценката на компанията ще достигне около 1,5 трлн. долара, съобщава Bloomberg News.

Компанията може да се насочи към листване през юни, около рождения ден на Мъск, и би могла да се стреми да набере и до 50 млрд. долара, според източници на Bloomberg.

Ако сумата се материализира, това ще бъде най-голямото IPO на всички времена.

Очаква се Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley да движат процедурите.

Robinhood Markets Inc., нововъзникващият брокер, на когото се приписва заслугата за привличането на младите хора към търговията с акции, също се бори за ключова роля в първичното публично предлагане на SpaceX, според Bloomberg.

Един от основните двигатели на IPO-то е набирането на капитал за последната грандиозна визия на Мъск за разполагане на центрове за данни в космоса, където да се извършват сложни изчисления.

Джонсън от SpaceX е казал на служителите през декември, че потенциалното първично публично предлагане на акции би помогнало за „безумната скорост на полетите“ за разработваната от тях ракета Starship и евентуална база на Луната.